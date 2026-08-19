Devlet Bahçeli: Stratejik hedef lider ülke ve süper güç haline gelmek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP ) Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'nin, Türkgün gazetesine verdiği röportajın üçüncü bölümü yayımlandı.

MHP lideri Bahçeli; Türkiye 'nin muhtıralar, darbeler ve yönetim sistemine bağlı istikrarsızlıklar nedeniyle kalkınma hedeflerine ulaşamadığını söyledi.

Bahçeli, stratejik hedefin Türkiye'nin 2053'te lider ülke ve süper güç haline gelmesi olduğunu dile getirdi.

“AYAĞIMIZDAKİ ZİNCİRLERİ KIRACAĞIZ”

Türkiye'nin milli ülküleri istikametinde yürüdüğünü vurgulayan Bahçeli, "Ayağımızdaki zincirleri kıracağız. Çalışıp, üretip, kudretli Türkiye'yi inşa edeceğiz." dedi.

"DÜNYAYA NİZAM VERECEĞİZ"

MHP lideri, Türkiye'nin lider ülke ülküsüne ulaşarak mazlumlara umut olacağının, dünyaya nizam vereceğinin de altını çizdi.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE EN BÜYÜK MİRAS”

Gençlere de mesaj veren Bahçeli, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına yön verecek en önemli gücün gençler olduğunu belirterek "Terörsüz Türkiye sadece bugünün güvenlik meselesi değil, geleceğe yapılan en önemli yatırımdır. Türk ve Türkiye Yüzyılı gençlerle inşa edilebilir. Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonu ancak iyi yetişmiş genç kuşaklarla mümkün. Bu nedenle Terörsüz Türkiye, gençlere bırakılacak en büyük mirastır." diye konuştu.