Devlet Bahçeli: Sisi ile kalmamalı Esad ile de görüşülmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında iç ve dış siyasi gelişmeleri değerlendirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile yaptığı görüşmeye değinen Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Katar'da kurduğu temas doğru bir temastır. Bize göre arkası getirilmelidir. Bununla da kalınmamalı, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile görüşme vasatı (ortamı) açılmalı, terör örgütlerine karşı ortak bir irade oluşturulmalıdır." dedi.



Bahçeli, Türkiye'nin Irak, Suriye ve Mısır ile geçmişten gelen önemli bağları olduğunu belirtirken, "Biz doğrudan ikili görüşmeleri başlatmazsak, bozguncular aramızı iyice açacaklardır. Ülkemizin komşularıyla yapıcı, müsbet, geliştirici ve samimi dialoglar kurması aynı zamanda 2023'ün hedefleriyle müzahirdir" diye konuştu.

Suriye ve Irak'ın kuzeyine iki gün önce başlatılan Pençe-Kılıç harekatına da değinen Bahçeli, "Havadan başlatılan operasyonların kara gücümüz dahil edilerek tamamlanmasını da ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ABD TÜRKİYE'YE CEPHE ALDI"



"Harekatta terör örgütünün sığınakları, depoları, inleri tahrip ve imha edilmiştir" diyen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bizim terörle mücadelemiz küresel güçlerle mücadeledir. Türkiye'nin iç politikası ABD'nin dış politikasıdır. PKK-YPG'yi kara gücü olarak isimlendiren, bütçesinden kaynak ayıran ABD, Türkiye'ye açık cephe almıştır. Bu cepheyi görüyoruz. Reste rest diyecek yürekliliği gösteriyoruz."

"ZAM YAPANIN FETÖ İLİŞKİSİ ARAŞTIRILMALI"

Bahçeli'nin gündeminde gıda fiyatlarındaki artış da vardı. "Bu aç gözlülere müsamaha gösterilmemeli" diyen MHP lideri, zam yapan zincir marketlerin FETÖ ile ilişkisinin araştırılması gerektiğini belirtti.

"BORSADA YÜKSELİŞ SÜRECEK"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Borsa İstanbul'daki yükseliş ile ilgili bir açıklama yapmış ve vatandaşları uyarmıştı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının kabul edilemez olduğunu dile getiren Bahçeli, "BİST'e yönelik açıklamalarını kabul etmemiz mümkün değildir. Kılıçdaroğlu şuursuzdur. İstanbul Borsası'nın yükselişi devam edecektir. Borsaya güvenimiz tamdır" değerlendirmesini yaptı.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:



"Ücretli, sözleşmeli hiçbir öğretmen kalmamalı hepsi kadroya geçirilmeli. Öğretmenlerimizin haklı taleplerini biliyor ve çözüm için elimizi taşın altına koyacağımızı ifade ediyoruz.



İhanet bir hak değildir. Kötülük bir hak değildir. Suç işlemek bir hak değildir. İnsan öldürmek hak değildir. Biz düşünce serbestliğine, big başkasının güvenlik sınırlarını ihlal etmedi sürece saygılıyız. Küfür bir hak değil, bir ahlak sorunudur. Terör bir ağır bir insanlık suçudur. Temel hak ve hürriyetler ekseninde mangalda kül bırakmayanların hedefi nedir?

LGBT'yi desteklemek bir hak mıdır, sapkınlık mıdır? İstiklal Caddesi'nde bomba ile bebek arabası devirmek bir hakkın konusu mudur, şerefsizliğin göstergesi midir? Türk milleti hakkını yedirmeyecek, haksızlığa boyun eğmeyecektir. Hain emellerin hak söyleminin altında kalırsak önce şerefimizden sonra vatanımızdan olacağımız bir tarih gerçeğidir.

"HAREKAT MEŞRU BİR HAK"

Tek bir teröristin yaşamasına dahi artık göz yumamayız. Pençe-Kılıç harekatı hukuki ve meşru bir haktır. Buna karşı gelen ve dünyaya çağrı yapan HDP Meclis'e sızmış düşman bakiyesidir. Bu partinin siyaset hayatımızda bulunması haksızlıktır. Hazine'den aldığı parayla teröristlere yardım etmeye devam mı etsin?

"TERÖRÜN DÜMEN SUYUNA GİTMELERİ UTANÇ"

CHP'yi HDP'den ayrı tutmamız hayal ötesi bir durumdur. Türkiye'nin karşı cephesinde konuşlanmak hainliktir. İstiklal Caddesi'ndeki saldırının 2023 seçimleriyle alakalı olduğunu iddia edenler albayrağın gölgesinde duramaz. CHP ve İYİ Parti'nin HDP'den ne farkı var? PKK'lı teröristler her şeyi itiraf etmişken zillet ittifakının terörün dümen suyuna gitmesi utançtır.

"MÜSTEHAK SONUÇLARLA YÜZLEŞTİRECEĞİZ"

Teröristlere ve destekçilerine sesleniyorum; ölünüzü dirinizi, her gün birinizi, bir gün hepinizi, müstehak olduğunuz sonuçlarla billahi yüzleştireceğiz."