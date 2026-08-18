Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye gelecek Türk asırlarının müjdesidir

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP ) Genel Başkanı Devlet Bahçeli , terörsüz Türkiye sürecine yönelik açıklamalarına devam ediyor.

“SİNSİ PLANLAR BOZULDU”

Türkgün gazetesine konuşan MHP lideri Bahçeli, terörsüz Türkiye ile yeşeren terörsüz bölgenin emperyalizmin sinsi planlarını bozduğunu söyledi.

“BÖLGENİN ANAHTARI TÜRK BARIŞI”

Bahçeli, bölgeyi de içine alacak şekilde Türk barışını inşa etmek istediklerini belirtti.

Devlet Bahçeli, "Düzen, adalet ve istikrara dayanan Türk barışı; Türkiye ve bölgemizin yükseliş hamlesi, huzur ve refah modelinin teminatıdır." dedi.

MHP lideri Bahçeli; terörsüz Türkiye'nin, yalnızca güvenlik politikalarının başarısı olmadığını, ekonomik refahın, diplomatik etkinliğin ve bölgesel istikrarın da stratejik anahtarı olduğunu da vurguladı.

Bahçeli, sürecin gelecek Türk asırlarının müjdesi olduğunu dile getirdi.

"BÖLGE HALKLARININ KADERİYLE OYNAMA DÖNEMİ GERİDE KALMALI"

Devlet Bahçeli; terörsüz Türkiye'nin, bölgesel istikrar ve barışı da hedeflediğinin altını çizerek, "Binlerce kilometre öteden gelerek, bölge halklarının kaderiyle oynama dönemi artık geride kalmalı." diye konuştu.