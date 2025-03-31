Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye gerçek olacak

"Terörsüz Türkiye" hedefinin gerçeğe dönüşmek üzere olduğunu vurgulayan Bahçeli, elli yıldır devam eden bölücü terör örgütü PKK’nın feshedilmesiyle yeni bir gün doğumuna şahitlik edildiğini belirtti. Türkgün gazetesine açıklamalarda bulunan Bahçeli, Türkiye’nin milli birliğin tahkim olduğu, barış ve huzurun kalıcılaşacağı bir döneme girdiğini, ülkede yeni bir siyasi ve toplumsal hayatın vasat bulmakta olduğunu kaydetti.



İmralı’dan yapılan tarihi çağrıdan sonra milletin umutlu bir bekleyiş içerisinde olduğuna belirten Bahçeli, "Bu beklentiyi hüsrana değil sevince dönüştürmek elimizdedir. Neyi nasıl yaparsak milletimizin hayrına olur düşüncesiyle hareket etmek durumundayız. Yol haritamızı bu doğrultuda hukuk, ahlak ve demokratik siyaset çerçevesinde belirleyip iyi niyetle uygulamalıyız. O takdirde yeni bir Türkiye’yle, güvenlikli, huzurlu yeni bir hayatla buluşmamız mümkün olabilecektir." açıklamasını yaptı.



"ÇIKAR ODAKLARI DEVREDE"



Çıkar odaklarını devrede olduğu uyarısında bulunan Bahçeli, "Terörsüz Türkiye’den rahatsızlık duyanlar da devrededir. Terörden, terörün kanlı elinden, bölücülük melanetinden çıkar devşiren odaklar süreci enfekte etmenin yarışındadır. O sebeple barış ve huzurun inşasında herkese sorumluluk düşmektedir. Bu kapsamda gecikmemek, geciktirmemek ve sahip çıkmak öncelikli meseledir. Terörsüz Türkiye, Türkiye’nin barış içinde yeni bir siyasi ve sosyal yaşama kavuşmasına vesile olacaktır" ifadelerini kullandı.



Büyük değişimlerin fırsatlarla birlikte riskleri de içerdiğini vurgulayan Bahçeli, "Bu nedenle birçok dinamiğin dikkatli yönetilmesini zaruri kılmaktadır. İmralı’nın çağrısında yer aldığı üzere silahlar bırakılmalı, süratle kongreyi toplayıp PKK’nın tüm bileşenleriyle tasfiye edilme kararı hayata geçirilmelidir. Sürecin uzun vadeli beklenen başarıya ulaşması için siyasi, ekonomik ve toplumsal açıdan yeni atılımlar ve kapsamlı reformlarla milli birliğimiz daha da güçlendirilmeli, toplumsal uzlaşı, adalet ve eşitlik esas olmalıdır." dedi.

