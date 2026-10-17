Devlet Bahçeli: Türkiye ve Azerbaycan ayrılmaz bir bütündür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , mesajında, “Azerbaycan ve Türkiye hangi konuda olursa olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür.” dedi.



“Biz aynı soydan bir ananın iki oğluyuz” diyen Bahçeli, “Ezelden ebede dinimiz, dilimiz, aşkımız, yolumuz birdir” ifadelerini kullandı.



Mesajında, "18 Ekim 1991'de kabul edilen Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Devlet Bağımsızlığı Hakkında Anayasa Akti ile egemenlik ve hürriyetini tüm dünyaya yeniden haykıran kardeş ve dost ülkemizin 'Müstəqilliyin Bərpası Günü' kutlu olsun." ifadesine yer veren Bahçeli, bu anlamlı günün 35. yıl dönümünü en samimi duygularıyla tebrik etti.

Azerbaycan'ın "Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü"nün bir devletin yalnızca yeniden doğuşu değil aynı zamanda esareti kabullenmeyip buna karşı boyun eğmeyen bir milletin asil duruşunun ifadesi olduğunu kaydeden Bahçeli, Azerbaycan'ın 27 Eylül-10 Kasım 2020 tarihlerindeki Karabağ Zaferi ile milli müstakilliğine yeni bir anlam ve güç kazandırdığını belirtti.

"Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez." ifadesinin, Azerbaycan'ın bağımsızlık düşüncesinin özü olduğunu bildiren Bahçeli, "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir." sözünün ise Türkiye'nin dost ve kardeş ülkeye karşı duygularının somut beyanı olduğunu ifade etti.

Bahçeli, bu düşüncelerin, tarihi yaşanmışlık ve tecrübelerin, ortak kader birlikteliğinin yansıması olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Büyük bir medeniyetin beşiğinde yer alan Türkiye ve Azerbaycan 'Tek millet, iki devlet' anlayışı ile bütün zorluklara karşı aynı düşüncelerle göğüs germiş ve ortak bir duruş sergilemiştir. Aynı duygu ve düşüncelerle bundan sonraki geleceklerine istikamet çizecekleri de muhakkak bir gerçekliktir. Bundan geri dönüş olmayacaktır. Azerbaycan ve Türkiye hangi konuda olursa olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Biz aynı soydan bir ananın iki oğluyuz. Ezelden ebede dinimiz, dilimiz, aşkımız, yolumuz birdir. Sevdamız da kavgamız da birdir. Bu vesileyle kardeş ve dostlarımızın Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü'nü tekrar kutluyor, her birine selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."