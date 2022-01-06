Devlet Bahçeli TURKOVAC aşısı oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerli ve milli imkanlarla üretilen TURKOVAC aşısı oldu.

Bahçeli, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Yerli ve milli üretimimiz TURKOVAC aşısını olduğunu belirten Bahçeli, vatandaşlara da şu çağrıyı yaptı:

"Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alarak, salgından en yakın zamanda kurtulacağımız ümidiyle tüm halkımızı Turkovac aşımızı olmaya davet ediyorum."