Devlet Bahçeli TURKOVAC aşısı oldu

Twitter hesabından bir paylaşım yapan MHP lideri Bahçeli, TURKOVAC aşısı olduğunu duyurdu. Bahçeli vatandaşlara da TURKOVAC çağrısı yaptı.

Haberler - ntv.com.tr 06.01.2022 - 12:59

Devlet Bahçeli TURKOVAC aşısı oldu

MHP Genel Başkanı , yerli ve milli imkanlarla üretilen TURKOVAC aşısı oldu.

Bahçeli, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Yerli ve milli üretimimiz TURKOVAC aşısını olduğunu belirten Bahçeli, vatandaşlara da şu çağrıyı yaptı:

"Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alarak, salgından en yakın zamanda kurtulacağımız ümidiyle tüm halkımızı Turkovac aşımızı olmaya davet ediyorum."

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