Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, Bursa Merkezli Bölge İstişare Toplantısı'na katıldı. Bursa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılan toplantıda Bursa, Balıkesir, Yalova, Bilecik, Çanakkale, Kütahya ve Eskişehir il teşkilatları ve milletvekili adayları yer aldı. Toplantıda konuşan Bahçeli, “Bursa, Balıkesir, Yalova, Bilecik, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya il teşkilatlarımızın, bu illerimizde demokrasi mücadelesi veren milletvekili adaylarımızın katılımlarıyla düzenlediğimiz Bursa Merkezli Bölge İstişare Toplantımızın partimize, milletimize, ülkemize ve geleceğimize hayırlı olmasını içtenlikle temenni ediyorum” dedi.



“ZALİMLERE KARŞI İTTİFAK DİYORUZ”



Cumhur İttifakı’nın 7 Ağustos Yenikapı ruhundan ilham ve duruşunu aldığını ifade eden Bahçeli, “Cumhur İttifakı bizzat cumhurun ta kendisidir, Cumhuriyet’in kader çizgisidir. Zalimlere karşı ittifak diyoruz. Teröristlere karşı ittifak diyoruz. Hainlere karşı ittifak diyoruz. Küresel saldırı ve komplolara karşı ittifakla hareket ediyoruz. Kim ki, Cumhur İttifakı’nı dinamitlemeye kalkışırsa, kim ki Cumhur İttifakı’na vade biçip çürütmeye çalışırsa, biliniz ki, Türkiye’nin mahvına hizmet eden saat ayarlı alçaktır. Cumhur İttifakı, millidir, yerlidir, cesurdur, dik duruşludur, sabırdır, akıldır, sorumluluktur. Bu kavramlara yabancılık çekenler ne ittifakı ne de cumhuru bilirler. Türkiye’nin prangalarını sökecek kuvvet, engelleri birer birer yıkacak kudret cumhurun müttefiklik anlayışıdır” diye konuştu.



“KIRMIZI ÇİZGİSİ OLMAYAN BİR GAFİLİN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMASI BİLE ZÜLDÜR”



‘Malum çevre ve şahıslar, ihanete kafa yormazlar, ittifakla uğraşırlar’ diyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Ağır güvenlik ve beka sorunlarını mesele yapmazlar, cumhurun kararına leke sürmeye kalkarlar. Bunlar ki, 'Sayın Erdoğan bir daha seçilirse dolar 10 lira olur' diyen ekonomik teröristlere, onların siyaset, akademi, sivil toplum kuruluşlarına yuvalanmış işbirlikçilerine ses çıkarmazlar. Bir kez daha diyorum ki, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Sayın Erdoğan kazanırsa dolar 10 lira olur diyen müstevlilerin uzman kisveli yorumcularına, inşallah Türk milleti 24 Haziran’da kabusu yaşatacaktır. Bu kervana ne yazık ki, CHP’nin adayı İnce de eklenmiştir. İnce’nin sözde Kürt sorununda hiçbir kırmızı çizgisi yokmuş. Önce vatan değil, önce adaletmiş. Kırmızı çizgisi olmayan bir gafilin cumhurbaşkanı adayı olması bile züldür ama aynı gafil, terörle mücadelede adından takdirle bahsettiren şerefli bir Türk komutanının apoletlerini sökeceğim diyor. Nasılsa söküp takmaya alışmış. Kalbinde ve kafasında vatan mefhumu sönmüş esef ve endişe verici bu şahsın cumhurbaşkanı olacağım iddiası da tam bir deli saçması, fecaat boyutta bir akıl tutulmasıdır. İnceden inceye gerçek niyet ve fikriyatını deşifre eden CHP’linin işi bitmiş, pusulası şaşmış, dümeni kırılmıştır. PKK’ya umut veren birisinin cumhurbaşkanı olması mümkün değildir. FETÖ’ye tek kelime laf etmeyen birisinin cumhurbaşkanı olması ham hayaldir. Daha vahimi, İP’in adayı, tıpkı CHP’nin adayı gibi, PKK’lı Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istiyor, sözde Kürt sorunu çerçevesinde İRA modeli öneriyor. Bunlarda ne ilkeli duruş var, ne ülke kaygısı. Bunlarda ne erdem kalmış ne de siyasi ahlak ve adamlık. CHP, gayri milli çevrelerin ümit kapısıdır. İP, Türkiye muhaliflerinin moral kaynağıdır. HDP, CHP ve İP’in gizli ve potansiyel ortağıdır. PKK-FETÖ-YPG bunların destekçisidir. İşte Türkiye’nin önünü kesmeye çalışan hainlere karşı Cumhur İttifakı.”



“AZİZ ECDADIMIZIN MUHTEŞEM HATIRASINI SİYASİ DÜŞÜKLERE, İHANET DÜŞKÜNLERİNE YEDİRMEYECEĞİZ”

FETÖ, PKK, PYD-YPG ve DEAŞ’ın Türkiye düşmanlığında buluşmuş hıyanet ve husumet ortakları olduğunu dile getiren Bahçeli, “Bu ortaklığın kuruluş senedini hazırlayan, sevk ve idare eden, amaç ve araç tahkimini yapan hiç kuşku yok ki Türk ve İslam düşmanlığından beslenen zorba güçlerdir. Türkiye’nin bölünüp yıkıma maruz kalması için faal halde bulunan çevreler terör örgütlerine saldırı ve provokasyon talimat ve tembihini uzun süre önce vermişlerdir. Bunu biliyor, bunu görüyoruz. Aziz ecdadımızın muhteşem hatırasını siyasi düşüklere, ihanet düşkünlerine yedirmeyeceğiz” şeklinde konuştu.



Bahçeli, konuşmasının sonunda seçim beyannamesini de okudu. MHP liderine ülkü ocakları tarafından Bursaspor forması, atkısı ve kılıç hediye edildi.