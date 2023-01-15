Devlet Bahçeli: Bahar mevsimi seçim mevsimidir

2023 genel seçimleri ne zaman yapılacak? Kamuoynun yanıtını merakla beklediği konuyla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bir açıklama geldi.

Bahçeli, partisince Kızılcahamam'da düzenlenen MYK, MDK ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı'nın kapanış oturumuna katıldı.



Seçim tarihi tartışmalarına değinen Bahçeli, "Seçimler için geri sayım başlamıştır. Önümüzdeki bahar mevsimi aynı zamanda sandık ve seçim mevsimidir" dedi.

Bahçeli, "Seçimler ne zaman yapılırsa yapılsın, MHP olarak bugünden başlamak suretiyle seçim startını veriyor ne gerekiyorsa yapılacağını cümle aleme duyuruyoruz" diye konuştu.

MHP liderinin burada yaptığı konuşmadan öne çıkan diğer başlıklar şöyle:



"Türk milleti 2023 seçimlerinde geçmişin dürüst muhasebesini yaparak, geleceğini oylayacaktır. Verilecek her oy Türkiye Yüzyılı'na bir tuğla koyacaktır.



2023 seçimlerinde Türk milletinin varlığı, birliği, bekası ve belaların üstesinden nasıl geldiği sınanacaktır. 6'lı masa şimdiden kriz girdabına girmiştir. Altılı masa darmadağındır. Her bir parti kendi çıkarının, ikbalinin, kendi gizli gündeminin peşine düşmüştür.

Serok ve selamsız Babacan olmak üzere 6’lı kumar masasına düşmüşlerdir. Türk siyaseti ve demokrasi adına utanç verici bir tablo karşısındayız. Açıklamalar altılı masanın iflas beyanıdır.

Dertleri masadan kalkıp daha rahat bir koltuğa oturmak. Birisi çıkar masaya isterse aday olurum der, biri çıkar ben başbakan olacağım der, biri çoklu adaya sıcak bakmıyorum der. Altılı masa oynatacağı kukla aramaktadır. Milletvekili genel seçimine adaylarınız göstererek girin, kazandığınız sandalye ile katılın. Kazanamayacağınız demokratik bir müsabakaya girmekten hazır vakit varken dönün.

ALTILI MASAYA ÇAĞRI

Gelin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında el ele verelim, güç birliği yapalım, bu başarının mükafatı da sizde olsun. Cumhurbaşkanı adayı konusunda hep birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında tek yumruk olalım, onu sahiplenelim, yeni bir sayfa açalım

Altılı masa 10 defa toplandı, bir arpa boyu mesafe almadı. Türkiye'nin lider ülke mertebesine yükselmesinde hepinizin eşit payı olsun. Türkiye büyüsün zenginleşsin, insanımız kronik sorunlarından kurtulsun.Şahsım adına bunların hepsini albayrağın altında toplanmaya, Türkiye Yüzyılı'nda buluşmaya davet ediyorum. Türkiye'nin yelkenini şişiren rüzgar kesilmesin istiyorum.

Seçimi kan gölüne çevirmek için pusuda bekleyenler vazgeçsin. Böylesi bir karanlığa izin vermeyeceğiz. 2023'e leke sürdürmeyeceğiz. Washington Post gazetesine göre Türkler oyunu kullanana kadar Batılı liderler gergin bir şekilde bekleyecekmiş. Bunları tef gibi gereceğiz.

2023 seçimlerinde Türk milletinin varlığı, birliği, bekası ve belaların üstesinden nasıl geldiği sınanacaktır. Darbecilerin umudu zillet ittifakıdır. Vesayet özlemiçekenlerin, hürriyet muhaliflerinin, ekonomik tetikçilerin, terörle mücadeleden rahatsız olanların ümidi zillet ittifakıdır. 2023 seçimleri zincirlenmek istemektedir.

İSVEÇ'E TERÖR TEPKİSİ

İsveç'te Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir maketin ayaklarından asılması alçaklıktır. Hainler ancak maket asarlar. Asıl onların cansız bedenlerinin darağacında sallanacağı gün de gelecektir. İsveç hükümetinin bu vahim olay karşısındaki duruşu yetersizdir. Bu ülkeye ile NATO şemsiyesi altında nasıl buluşacağız. Bölücü itleri bağlayamayan İsveç'in NATO'ya katılımına oy vermemiz nasıl beklenecektir?"

KILIÇDAROĞLU'NA 'KOMUTA KADEMESİ' TEPKİSİ

Bu Kılıçdaroğlu demiş ki, 'Askerlerin alkışlaması bir çürümüşlük göstergesidir. Komuta kademesi haddini bilsin.' TSK'ya yapılan bu saldırıyı kınıyorum. Kahraman askerimizin üniformasını ortadoğu askerinin üniformasına benzeten Kılıçdaroğlu edepsizdir. Haddini bilmesi gereken kişi varsa o da askere düşmanlık yapan yandan çarklı Kılıçdaroğlu'dur. Kılıçdaroğlu neyin hasretini çekmektedir. Komuta kademesinin alkışladığı başkomutandır.

Kılıçdaroğlu PKK'ya sözcülük yaptığının ne zaman farkına varacaktır. Askere düşmanlık düşmana askerliktir. MHP TSK'nın en alt rütbeden en üstüne kadar yanındadır. Komuta kademesinin de sonuna kadar arkasındadır."