Devlet Bahçeli: Buça'da katliam varsa sorumlularından hesap sorulmalı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın Buça kentindeki katliam haberleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "Bunların düzmece bir olay mı yoksa gerçekten bir katliam mı olduğu henüz açıklığa kavuşmamıştır. Katliam varsa sorumlularından hesap sorulmalı" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

Geçmişimize bakıldığında görülecek tek şey Türk istikbaline feda edilmiş, haklı ve şerefli mücadelelerimizdir. MHP 53 yıldır tuzakları bozuyor.

Devamlı servis edilen ve sistematik hale gelen algı operasyonları ile kamu oyu nezdinde partimizin gerilediğini yazan, çizen ve açıklayan kokuşmuş araştırma şirketleri, alayınıza soruyorum siz anketleri yaparken CHP genel merkezinde mi dolaşıyorsunuz yoksa Kandil de mi dolaşıyorsunuz?

2023 Haziran ayında sokağa çıkacak yüzünüz dahi olmayacak. Türklük var olduğu sürece MHP vardır, var olacaktır. MHP bugün çok daha güçlü çok daha şuurludur.

BUÇA'DA SAVAŞ SUÇU İDDİASI

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta, hibrit savaş diye bilinen yeni savaş konseptini açıkça görmek mümkündür. Yalan haberler, algı yönetimleri, siber müdahaleler, ekonomik manipülasyonlar gibi araçlar devreye alınmaktadır. Ukrayna'nın Buça şehrinde yaşandığı iddia edilen sivil ve masum insanların katledilmesiyle ilgili haberlerin sağanak halinde gündeme yağması her açıdan incelenmeye muhtaç bir meseledir.

Buça'da bir kilisenin bahçesinde bulunan mezar 410 sivilin cesedine ulaşıldığı bunun Rusya tarafından işlenen bir savaş suçu olduğu söylenmiştir. Elleri arkadan bağlanarak ve yakın mesafeden ateş edilmek suretiyle katledilen sivillerin paylaşılan görüntüleri infiale yol açmıştır. Bunların düzmece bir olay mı yoksa gerçekten bir katliam mı olduğu henüz açıklığa kavuşmamıştır. Biz hiç kimsenin sefil propagandasına alet olamayız. Şuurlu ve uyanık hareket etmek önümüzdeki sis bulutunun içinde güvenli yol bulmamıza yardım edecektir.

"SAVAŞIN BİTMESİNE TAHAMMÜLÜ OLMAYAN ÜLKELER İĞRENÇ BİR SENARYOYA BEL BAĞLADI"

Rusya yönetimi Buça'daki katliam iddialarının kurgu ve yalan olduğunu açıklamış beklendiği üzere tekzip etmiştir. Ancak ABD'den Fransaya, AB'den NATO'ya kadar niyeti bildik ve tanıdık ülke ve kuruluşlar Buça'da savaş suçu işlendiğini hızla duyurmuştur. Savaşın bitmesine tahammülü olmayan ülkeler iğrenç bir senaryoya bel bağlamıştır.

Kuveyt'in işgal edildiği yıllarda Irak askerlerinin hastanelerde bulunan bebekleri yerlere atarak öldürdüğü sözde görgü tanıklarının anlatımlarıyla söylenmişti. Fakat gerçekler bambaşkaydı. Görgü tanığı olduğu söylenen şahsın hiçbir hastanede çalışmadığı, böyle bir şeyin yaşanmadığı ilerleyen yıllarda ortaya çıkmıştı.

Buça'da savaş suçu işlendiğine dair bir görüş bildirmemiz şu an oldukça güçtür. Eğer bir katliam varsa, bu herhangi bir şüpheye maal bırakmadan tespit edilmişse sorumlularından hesap sorulması insanlık görevidir.

"SAVAŞIN DURMASINA TÜRKİYE'DEN BAŞKA SAMİMİYETLE HİZMET EDEN İKİNCİ BİR ÜLKE YOK"

Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin kesilmesini isteyenler vardır ve bu gün yüzündedir. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da Rusya ve Ukrayna temsilcilerinin Türkiye'nin arabuluculuğuyla bir araya gelmeleri, pek çok ülkeyi korkutmuştur. Katliam iddialarının bu müzakere masasından sonra gündeme taşınması ya bir tesadüf ya da kahredici bir tezgahtır.

Dünya üzerinde savaşın durmasına, silahların susmasına, masumların hayatta kalmasına Türkiye'den başka samimiyetle hizmet eden ikinci bir ülke yoktur. Kimin kiminle yürüdüğünü nasıl bir planlama içinde olduğunu, gelişmelerin ilerleyiş yönünü gören bir akla sahibiz.

"PUTİN VE ZELENSKİ'NİN EL SIKIŞMALARI MUTLAK BEKLENTİMİZDİR"

Rusya ile Ukrayna arasında sertleşen krizin devamını arzulayan, yıkıcı cepheleşmeden yağmalanma arayışında olan ülkelerin barış talepleri sözdedir. Ateşkes ve barış özlemlerinin fiile geçmesine Türkiye haricinde hiçbir ülkenin yanaşmadığı somut delillerle ortadadır.

Türkiye bütün karşı çıkışlara, kumpaslara rağmen barışçıl politikalardan sapma göstermeyeceğini ispat etmiştir. Buça hadisesinden sonra müzakerelerin nasıl sürdürüleceği kısa sürede anlaşılacaktır. Putin ve Zelenski'nin, İstanbul ya da Ankara'da bir araya gelip el sıkışmaları mutlak beklentimizdir. Bu savaşın öncelikli kaybedeni Ukrayna, sonra Rusya sonra da bu ülkelerin halklarıdır.

Stratejik pusula denen belgenin ülkemizi hedef alan kısımları ikiyüzlülüktür. Türkiye'nin NATO üyesi olması hiç dikkate alınmamıştır. AB ile ilişkiler hiç göz önünde tutulmadı. Sayın Cumhurbaşkanı ile ABD Başkanı Biden ile Ekim 2021 tarihinde yapıaln görüşmede Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması Ankara'da başlatıldı. Ekonomk ve savunma iş birliği, terörle mücadele gibi iki ülkenin ortak çıkarları gözden geçirilmiştir. ABD ile kurulan bu mekanizmanın hangi konulara kapı aralıyacağı yakın vadede netleşecektir.

Türkiye'nin direnci ve diri tutumu olmadan Avrpa güvende olamaz. Güvenceye ulaşamaz. Yeni bir dünya düzeni kurulacaksa Türk milleti hafife alınamaz, rencide edilemez. AB'nin vizyon eksikliği, stratejik iflası, diplomasi başarısızlığı kendi kendini yiyen bir organizmaya dönüştüğüne çok açık bir işarettir. Türkiye aynı anda hem batıyı hem doğuyu kavrayan ve eşitlik temeline yaklaşan Türk İslam Medeniyetinin timsalidir.

"ÇIKAN ENFLASYON EL BİRLİĞİYLE İNDİRİLECEKTİR"

KDV indirimlerine rağmen hala fiyat etiketlerini indirmeyenler insafsızlığın pençesindedir. Cebini düşünenler ülkesine ve milletine nankörlük yapan fırsatçılardır. Çıkan enflasyon el birliğiyle indirilecektir. Dün yaptık yine yaparız. Hayat pahalılığının üzerinden milli birlik ve dayanışma ruhuyla geliriz.

CHP Genel Başkanı haksız ve hayasız eleştiriden başka, bu güne kadar ne yapabilmiş? Hangi yaraya merhem olabilmiş? Acı da yoklar, tasa da yoklar, sevinç de yoklar. Türkiye'nin hak ve çıkarlarını savunmak da hiç yoklar.

Terörist serbest bırakacağız diyen Kılıçdaroğlu, soruyorum sana şehitlerimizin kemiklerini mi sızlatacaksınız? Sayın Kılıçdaroğlu son aslında çift kişiliksin. Karanlıkta uyanık, aydınlıkta gafilsin.Terörist Demirtaş bunların ortak paydasıdır.