Devlet Bahçeli'den 12 Mart paylaşımı: "Tek dişi kalmış canavarlar amaçlarına ulaşamadı"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, İstiklal Marşı’nın Türk milletinin bağımsızlığının manifestosu olduğunu söyleyen Bahçeli, “Merhum vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un eşsiz duyuş ve hissedişiyle kaleme alınan istiklalimizin dizeleri aziz milletimizin şuur ve inancını simgeleştirmiştir.” dedi.



“MİLLİ DUYGULARI ALEVLENDİRDİ”



12 Mart 1921’de kabul edilen İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un milli duyguları alevlendirdiğini söyleyen Bahçeli, “Türk milletinin iman dolu varlığının; müstevlilerin silahlarından daha üstün, daha güçlü ve daha muktedir olduğu merhum şairimiz tarafından dile getirilmiştir. Bu imanın zaferi, bu milli şahlanışın eşsiz duruşu en başta Çanakkale’de çeliğe ve tekniğe boyun eğmemiş, ardından da Milli Mücadele’de her türlü mütecaviz emellere rağmen diz çökmemiştir.” ifadelerini kullandı.



“TEK DİŞİ KALMIŞ CANAVARLAR AMAÇLARINA ULAŞAMADI”



“Merhum şairimizin her deyişi, her beyanı ve her mücadelesi Türk milletini yükseltme, Türk milletini hak ettiği yerlerde görme ülküsü üzerine bina edilmiştir.” diyen Bahçeli, şöyle devam etti:



“Emperyalistlerin namert komplosu, insanlığı boşa çıkaran bozguncu ve işgalci adımları ancak ve ancak, Akif gibi vatan ve milletine derinden bağlanan ahlak kahramanlarının fırın gibi sıcak yürekleriyle ezilmiş ve reddedilmiştir.



Bugün de çevremizde dolaşan tek dişi kalmış canavarlar, o günden bugüne vicdan ve insanlık değerlerini barut ve silah yığınağının içinde kaybetmişler, çok şükür ne yaptılarsa amaçlarına ulaşamamışlar, neyi öngördülerse başaramamışlar, hiçbir zaman da sonuç alamamışlardır.