Devlet Bahçeli'den açıklama: CHP'nin sonu karanlık

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündemin sıcak başlıkları üzerinden bir açıklama yaptı.

CHP Lideri Özgür Özel'in Sinop'ta yapılan füze denemelerine yönelik yaptığı açıklamayı eleştiren Bahçeli, "Emperyalizmin oltasına takılan Özgür Özel çıldırsa da o füze denemeleri inşallah devam edecektir.

Özgür Özel’in uykuları kaçsa da Türkiye milli savunma sanayinde dev adımları azimle atmayı sürdürecektir. CHP havlu atmış, mefluç hale gelmiş, ipe un sermiş, siyasi komaya girmiştir." dedi.



Özel'in açıklamalarına tepki gösteren Bahçeli, "Bu ilkel ve ilkesiz siyasi zihniyetin evvelemirde, yüzyılın en büyük rüşvet, hırsızlık ve yolsuzluk davası olarak anılan devasa vurgun ve yağmayla yüzleşmesi, bunun da demokratik ve hukuki hesabını vermesi adalet namusunun konusudur. CHP’nin sonu karanlık, millet nazarındaki itibarı da sıfırdır." ifadelerini kullandı.



TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Bahçeli, yazılı açıklamasında, İmralı'dan gelen silah bırakma çağrısının, terör örgütünün Suriye uzantısı, YPG/PKK'yı da kapsadığını söyledi.



Suriye konusunda da Bahçeli, "SDG/YPG bu çağrıdan muaf ve istisna değildir. Görünen odur ki, SDG/YPG İsrail’in yörüngesindedir. ABD-İsrail konsorsiyumu Suriye’de kanlı bir iç savaş ve ayrışmanın temelini günbegün kazmaktadır. Geldiğimiz bu aşamada iki seçenek kalmıştır: Suriye’de ya huzur, barış ve istikrar hakim olacak; ya da İsrail’in tahayyülündeki parçalanma ve iç çatışma ortamı vasat bulacaktır." uyarısında bulundu.



MHP lideri, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın "SDG ve YPG artık PKK ile ilişkili olmayan bir örgüt" açıklamasına da tepki gösterdi. O sözler için "sakıncalı ve sakattır." dedi.

