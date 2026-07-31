Devlet Bahçeli'den adalet vurgusu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli , Türkgün gazetesine bir röportaj verdi. Bahçeli röportajında, "Devletin düzeni sağlarken ilk amacı, adalet ilkesini gerçekleştirmektir." ifadesini kullandı.

"Hukuk ve adaleti, devletin hem varlık sebebi hem de meşruluk aracı olarak ele alırken, bu konudaki ahengin sağlanmasında çok hassas olmak lazımdır." uyarısında bulunan Bahçeli, şöyle devam etti:

“HALK, DEVLETİN ADİL DAVRANDIĞINA İNANMAZSA BAĞLILIK SAĞLANMAZ”

"- Şöyle ki; halk, kendisine devletin adil davrandığına inanmazsa, o zaman koruma görevini yerine getirmek amacıyla kurulmuş olan bir sisteme itaat sağlanır, ama bağlılık sağlanmaz. Bu bir gerçekliktir.

- Bağlılığın sağlanamadığı bir toplumsal ve siyasal ortam ise en küçük bir istikrarsızlıkta ciddi düzeyde kırılganlaşır. Ardından devlet yapısı dejenere olur. Sistemde aksaklıklar yaşanmaya başlanır."

MHP lideri, "Böyle bir sarsılmaya meydan vermemek için devletin adaleti gerçek anlamda tesis etmesi gerekir." diye konuştu.