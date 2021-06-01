Devlet Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tepkisi

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli konuşmasında Ayasofya Camii'nde konuşan imam Mustafa Demirkıran'ın Atatürk'e yönelik olduğu belirtilen sözlerine tepki gösterdi.

"Atatürk bizim birliğimizdir. Atatürk düşmanlığı yapmak ihanete hizmettir" diyen Bahçeli, "Türkiye'nin huzuruyla oynanması provokasyondur. Atatürk'e hakaret edenler, daha fazla müslüman olduklarını mı sanıyorlar" diye konuştu.

MHP lideri, "Maksatları derinlemesine tahlil edilmelidir. Gizli FETÖ'cü olup olmadıkları mutlaka incelenmelidir" ifadelerini kullandı.

DEMİRKIRAN NE DEMİŞTİ?



28 Mayıs Cuma günü Ayasofya Camii'nde konuşma yapan imam Mustafa Demirkan, "Bu ve bu gibi mabedlerin mabet olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir... Yarabbi bir daha bu zihniyetin bu milletin başına gelmesini mukadder buyurma..." ifadelerini kullanmıştı.



Atatürk'ü hedef aldığı belirtilen bu sözler kamuoyunda tepkilere neden olmuş ve Demirkan hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:



''Demokrasi mücadelesinde karar milletindir. Kılıçdaroğlu'nun zorlaması kimin talebidir. CHP Genel Başkanı bir an önce seçime gidilmesini istiyor. Belli ki acelesi var. Daha da çirkinleşerek milletten kaçılır mı diyor. Bazı ülkelerin örtülü operasyonu yoğunluk kazandı. Biden’in dümen suyuna giren, gazına gelen, kanlı teknesine binen Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP’nin, erken seçim isteği sahibinin sesi, melanetin sözüdür. Türk milleti böylesi bir tuzağa kesinlikle düşmeyecektir.



Ülkemizin erken seçim diye bir gündemi yoktur, bunu da kiralık aklından çıkarma. CHP yönetimine tavsiyem mutfakta yangın var deyip durmayın. Yanan sizin iradenizdir, siyasetinizdir.



''SEÇİMLERE 754 GÜN KALMIŞTIR''



Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Bugünden itibaren de seçimlere 754 gün kalmıştır.



SİYASETTE SEDAT PEKER TARTIŞMASI



Mafyayı Cumhur İttifakı'nın üçüncü kolu olarak görmekle kalmıyor, bizim mafya ile ortak olduğumuzu söylemek saptırmadır. Bizim mafya ile ortak olduğumuzu söylemek saptırmadır. Kılıçdaroğlu, masal anlatmasın ruh ikizi mafyaya baksın.