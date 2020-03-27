Devlet Bahçeli'den Bilim Kurulu'na sözcü tayin edilsin önerisi

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'na bir sözcü tayin edilmesi önerisinde bulundu.

Bilim Kurulu'nda yer alanların farklı televizyon kanallarında, farklı yorumlarda bulunduğunu savunan Bahçeli, "Değerli bilim insanlarımızın kimisi umut vermekte, kimisi ufuk çizmekte, kimisi korku salmakta, kimisi de zevahiri kurtarmaktadır" dedi.

"Kargaşa yaratan beyanatlara ne gerek vardır?" sorusunu yönelten MHP Lideri "Karşımızda bir karmaşa vardır. Bu çerçevede ihtiyaç varsa Bilim Kurulu’ndan bir sözcü tayin edilerek beyanat enflasyonun önüne geçilebilecektir" ifadelerini kullandı.

