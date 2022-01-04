Devlet Bahçeli'den CHP'ye Kur'an kursu tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Biz Müslüman Türk milletiyiz. İnançlarımızla itibarlıyız. Milli ve manevi değerlerimize kim sataşıyorsa bu dünya ve mahkeme-i kübrada davacıyız. Ağzının dikişleri patlamış CHP'li grup başkanvekilleri Kur'an kursları için orta çağ zihniyeti demek suretiyle ucuz, köhne, din dışı bir bühtanda bulunmuştur. Bunu MÜslüman Türk milletine karşı söylemiştir. Ya Orta Çağı bilmiyor ya Kur'an'dan habersizdir.

Klasik CHP uslubü tekrar nüksetmiştir. Ahmaklığın delili aynı şeyi söyleyip farklı sonuç beklemektir. İman nasip işidir, Allah'ın ikramıdır. İnanıp inanmamak herkesin kendi bileceği iştir ama imanımıza laf ettirmeyiz. Kitabımıza Orta Çağ zihniyeti diyen kalpsizlerin, kemiksizlerin bühtanlarını da yanlarına bırakmayız. Bu saygısız ve edepsiz laftan olayı CHP Genel Başkanı aziz milletimizden derhal özür dilemesini bekliyoruz.

2021 yılında ülke ve dünya gündeminde öne çıkan başlıklardan birisi de 15 ağustos 2021 tarihinden itibaren Kabil'in alınması ile Taliban'ın ikinci iktidar döneminin başlamasıdır. ABD'ye ait askeri bir nakliye uçağının iniş takımlarına tutunup yere çakılan Afganların ibretlik görüntüleri insanlık vicdanını titreten simgesel bir travma olarak hafızlarımızdadır.

Belarus ile Polonya sınırına biriken mülteciler, Yunanistan'ın karada ve denizde göçmenlere yönelik insanlık dışı muameleleri çözülmesi gereken ağır sorun başlıklarıdır.

Türkiye göç konusunda azami külfete kısıtlı imkanlarıyla katlanan bir ülkedir. Ne yazık ki en az desteği alan en mağdur olan ülke Türkiye'dir.

Türkiye'ye sığınan Afgan ve Suriyeli sığınmacıların kendi ülkelerinde güvenli bir ortamın inşasından hemen sonra geri dönüşlerinin güvenli bir şekilde yapılması zaruridir.

Ülkemize sığınmış suçsuz insanlar üzerinden provokasyon inşa etmeye çalışmak Türkiye düşmanları tarafından sipariş edilen örtülü bir operasyondur. Partimizin simgelerini kullanıp çeteleşmeye, sokak eylemlerine heves edenlerin enselerinde nefesimiz olacaktır.

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ

2021 yılında ülkeler arası güç rekabeti, bölgesel çatışmalar artış kaydetmiştir. Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmelerin sonuçları kısa sürede anlaşılmış olacaktır. Kafkaslarda patlayacak bir savaş halinin Karadeniz'e kıyısı olacak tüm ülkeleri zora sokacağını ifade etmek için kahin olmaya gerek yoktur. Nükleer savaştan bahsedilmesi başka bir risk olarak karşımızdadır.

"YUNANİSTAN SABRIMIZI TEST ETMEKTEN VAZGEÇMELİDİR"

Bir diğer sorun alanları da Suriye, Libya, Akdeniz'dir. Yunanistan'ın silahlanma yarışı, Ege'de Lozan'ı ve uluslararası hukuku çiğnemesi, deniz yetki alanlarımıza musallat olması ilkel tahakküm hamleleridir. PKK'ya, FETÖ'ye kucak açan, kiralık uşak devlet sabrımızı test etmekten vazgeçmelidir. Yunanistan, Fransa'dan aldığı savaş uçaklarına, savaş gemilerine fazla güvenmemelidir. Hiç kimse bize güç gösterisi yapmasın. Ege ya barış ve huzur denizi olacaktır ya da Türkiye yeni bir zafere imza atmasını bilecektir.

İÇİŞLERİ'NDEN İBB'YE TEFTİŞ

Teftişten rahatsızlık duyanlar Türk milletinin kripto hasımlarıdır. Belediyelere teröristleri doldurmanın neresinde adalet, neresinde vatan millet sevgisi vardır. Çok ciddi iddialar araştırılmasın mı? Lafı ortaya attım isteyen istediğini alsın diyen çürük yumurta senin dilinin altındaki bakla nedir? Sürecin İmamoğlu'nun tabii adaylığın güçlendireceğini söyleyen sulu gözlü siyasetçi sana soruyorum, siyasete CHP'de devam etmek için yer mi yapıyorsun?

İBB'ye terör örgütüyle iltisaklı olanların alınmasından sorumlu değiller midir? Başkan neden alındı demiyorsa suçlu değil midir? Hiç haberi yoksa katmerli sorumludur. İBB Başkanı her durumda sorumludur. İBB Başkanı makamını bir saniye işgal etmemelidir. İBB Başkanı terör örgütüyle bağlantılı olanların soruşturulması maksadıyla müfettiş görevlendirildi. Mağduriyet bunun neresindedir?

İBB'de suç işlenmişse birinci derecede sorumlusu bal gibi buz gibi belediye başkanı olan zattır. Bu kapsamda teftişten çıkacak sonuç beklenmelidir. Suç tespit edilirse bundan sonraki etap mahkemelerdir. İBB Başkanı'nın sadece mahkeme huzuruna çıkması yetmez, görevden alınması şarttır.

2021 yılında doğal afetler peş peşe yaşandı. Ormanlarımız yandı, sel ve heyelanlar pek çok ilimize karabasan gibi çöktü. 2022 yılında aynı felaketlerin bir daha tekerrür etmemesini niyaz ediyorum. Yaralarımız sarılmış, zarar ve ziyanlar telafi edilmiştir. Ekonomik operasyonlara karşı milletimizle aynı çizgideyiz, devletimizle aynı mevzideyiz, hükümetimizle aynı siperdeyiz. 20 Aralık tedbirleri vasıtasıyla döviz kurlarındaki düşüşlerin fiyatlarda indirime gidilmesi adil ve ahlaki bir beklentidir.

Elbette enflasyonun üstünden hep beraber geleceğiz. Bu canavara vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz. İlerleyen zamanlarda faiz, zam ve enflasyon makul seviyeye inecektir. Türkiye büyüyecek, kalkınacak, gelişecektir.