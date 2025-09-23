Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Bahçeli, BM Genel Kurulu'ndaki tarihi konuşmasından dolayı tebriklerini iletti.

MHP Genel Başkanı , Cumhurbaşkanı (BM) 80. Genel Kurulu'ndaki konuşmasından dolayı tebrik etti.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı BM 80. Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından telefonla aradı.

Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu - 1 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli ile görüşmesi böyle görüntülendi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konuşmasından dolayı tebrik eden Bahçeli, ayrıca İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma karşı dünya liderlerine Filistinli mazlumların yanında durma çağrısı yapmasının önemli olduğunu belirtti.

