Devlet Bahçeli'den Dilan Polat  ve fon yorumu

Biz doğru yerde doğru zamanda doğru insanlarla buluştuk. Doğru zamanda uygulayacağımız yanlış bir siyasetin bizi felakete sürükleyeceğini biliyoruz. Ayrılıklara karşı birleşmenin yanında durmalıyız. Çürümeye karşı öze dönmenin arayışında olmalıyız.



Bir teröristin insan haklarından soysuz bir özgürlükten demokrasiden bahsetmesi kavramların ve kelimelerin infazıdır.



Daha çok faiz geliri elde etmek için tertip edilmiş fon ve finans oyunları, doymayan kursakların tahriki ile milyon dolarlarını bu fona bağlayan tanınmış simalar, bunlara çanak tutan sahtekar bankacılar, saadet zincirleri, saçlarına dolardan bukle yapan şaibeli soytarılar milletimizde haklı bir öfkeye neden olmaktadır. TikTok rezaleti salgın gibi yayılmaktadır. Toplumsal arınma, siyasi aklanma, ertelenemez yüklümlülüktür."

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