Devlet Bahçeli'den Filiz Akın için başsağlığı mesajı

Bahçeli, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, şu ifadeleri kullandı:



"Türk sinemasının mümtaz ve müstesna ismi, dört yapraklı yoncadan birisi olan değerli sanatçımız Sayın Filiz Akın'ın vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhume Akın'a Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyor, ailesine, sanat ve sinema camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."



Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede bugün 82 yaşında hayatını kaybetti, Akın'ın cenazesi yakınları tarafından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.