Devlet Bahçeli'den iki ay sonra ilk görüntü: Türkeş'in mezarını ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, rahatsızlığının ardından mesaisine başladı. MHP lideri, partinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in ölümünün 28'inci yılında mezarını ziyaret etti. Bahçeli daha sonra parti genel merkezine geçti.
Devlet Bahçeli mesaisine bugün başladı.
Kalp kapakçığı ameliyatı olan Bahçeli, o günden bu yana istiharata çekilmişti.
MHP Ankara İl Başkanlığı, Kurucu Genel Başkan Alparslan Türkeş’in anıt mezarında anma programı düzenledi.
Bahçeli, bugün Kurucu Genel Başkan Alparslan Türkeş'in vefatının 28. yıl dönümünde anma törenine katıldı.
MHP lideri Türkeş'in mezarını ziyaret etti.
Bahçeli, MHP Genel Merkezi'ne geçti.
NE OLMUŞTU?
Bahçeli, kalp kapakçığı rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilmişti.
MHP'den yapılan açıklamada, "Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır." denilmişti.
Bahçeli, o günden bu yana istirahatteydi.
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