Devlet Bahçeli'den iki ay sonra ilk görüntü: Türkeş'in mezarını ziyaret etti

NE OLMUŞTU?



Bahçeli, kalp kapakçığı rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilmişti.



MHP'den yapılan açıklamada, "Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır." denilmişti.



Bahçeli, o günden bu yana istirahatteydi.