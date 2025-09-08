Devlet Bahçeli'den İzmir'deki saldırıya ilişkin açıklama: Esrar perdesi aralanacak

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'deki saldırıya ilişkin, "İnanıyorum ki saldırganın bağ ve bağlantıları ortaya çıkarılacak, bu menfur ve menhus olayın esrar perdesi kuşkusuz aralanacaktır." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'de iki polisin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Saldırganın bağlantılarının ortaya çıkarılacağına inandığını söyleyen Bahçeli, "Bu menfur ve menhus olayın esrar perdesi kuşkusuz aralanacaktır." dedi.

Bahçeli, "Yeşeren ümitlerimizi, yerleşen barış ve kardeşlik iklimini zehirleme emelinde olanlar, bu suretle pusuda bekleyip sokakların kaynamasını ve karışmasını hedefleyenler elbette muvaffak olamayacaklardır." ifadelerini kullandı.

Saldırganın 16 yaşında olduğunu anımsatan Bahçeli, "Katilin polis karakolunu yaylım ateşine tutması 'miz üzerinde oynanan alçak oyunlardan bağımsız düşünülemeyecektir." dedi.

Bahçeli şöyle devam etti:

"İç barış ve huzur havasını bozmak için tetikte bekleyen mihrakları iştahlandıran, kışkırtan, heveslendiren, bununla mündemiç eyleme geçişi hızlandıran iç ve dış ihanet cephesini dağıtmak kaçınılmaz bir milli görevdir. Bu görev kutsaldır ve Türkiye Cumhuriyeti devleti hamd olsun muktedirdir."

Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda boş kovan olduğu görüldü.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik bu sabah saatlerinde bir gerçekleşti.

Kar maskeli saldırganın açtığı ateşte iki polis şehit oldu.

Saldırıda ikisi polis, üç kişi de yaralandı.

Olayla ilgili olarak beş kişi gözaltına alındı.

Saldırganın sosyal medyada radikal bir örgüte yönelik paylaşımlar yaptığı iddia edildi.

