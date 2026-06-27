Devlet Bahçeli'den Kadir İnanır için taziye mesajı

Usta oyuncu Kadir İnanır dün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , sanatçının ölümünün ardından bir taziye mesajı yayınladı.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın vefatından dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirten Bahçeli, "Sanat hayatı boyunca ortaya koyduğu değerli eserlerle milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen merhum Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Türk sanat camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.