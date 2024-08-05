Devlet Bahçeli’den Kudüs Paktı önerisi: "Küresel ya da bölgesel bir savaş son tercih olarak karşımıza çıkacak"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “İsrail terörü, taşınması, kaldırılması, hazmedilmesi imkansız bir sınırdadır.” dedi. “Eğer böyle giderse, vahşet durmazsa, inanç ve insan haklarına kategorik saldırılar ısrarla devam ederse ya küresel ya da bölgesel bir savaş son tercih olarak karşımıza çıkacaktır.” ifadelerini kullanan MHP lideri; Türkiye, Suriye, Irak ve Mısır başta olmak üzere bölge ülkelerinin girişimiyle Kudüs Paktı oluşturulmasını önerdi.

Devlet Bahçeli’den Kudüs Paktı önerisi: "Küresel ya da bölgesel bir savaş son tercih olarak karşımıza çıkacak"

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ’den İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına ilişkin yeni bir açıklama geldi.

“İsrail terörü, taşınması, kaldırılması, hazmedilmesi imkansız bir sınırdadır.” diyen lideri, “Eğer böyle giderse, vahşet durmazsa, inanç ve insan haklarına kategorik saldırılar ısrarla devam ederse ya küresel ya da bölgesel bir savaş son tercih olarak karşımıza çıkacaktır.” ifadelerini kullandı.

KUDÜS PAKTI ÖNERİSİ

, Suriye, Irak ve Mısır başta olmak üzere bölge ülkelerinin girişimiyle Kudüs Paktı oluşturulmasını öneren Bahçeli, “Tüm dünyayı karşısına alarak katliama devam eden Netanyahu yargılanıp tutuklanmalıdır.” dedi.

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