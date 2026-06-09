Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e çağrı: Ateşe körükle gitmemeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , partisinin TBMM 'deki grup toplantısına katıldı.

Devlet Bahçeli'nin buradaki konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Dünyanın neresinde bir milletin barış ve huzuru iklimi hedef alınsa orada yalnızca o ülkenin değil, bütün insanlığın imtihanı başlamış demektir. Atalarımız ‘Ateş düştüğü yeri yakar’ demiştir. Ancak bugün durum böyle değildir. Siyasi tecrübelerimizle duruma Ankara'daki penceremizden baktığında durumun vahim olduğunu görüyoruz.

“KÜRESEL SİSTEMİN ÇİVİSİ ÇIKTI”

Bölgenin kalbine düşen her kıvılcım, ihtimalle yeni cephelere, yeni göçlere neden olmaktadır. Barış çağrısı gölgesinde yeni cepheler açılıyor. Küresel sistemin çivisi çıktı. Adalet terazisinde denge kaçtı, güç dengeleri yerinden oynadı. Ortadoğu'da kazan kaynamaktadır. Bölgemizin kalbine hançerler saplanıyor.

Mesele Tahran'ın meselesi değil. Yarım kalmış emperyal hesaplar var. Türk milleti köşeye sıkıştırılamaz. Türk milletinin karşısına yedi düvel de gelse tarih sahnesinden silinemez. Küresel şer çeteleri iş başında. Gaflete düşmeyeceğiz, fesata karışmayacağız, aynı bayrağın altında yürüyeceğiz.

“İSRAİL BARIŞ MEYDAN OKUYOR”

Siyonist İsrail Lübnan'a yeniden saldırıyor. Gazze'deki işgalci zihniyet Lübnan'da da aynı hain planı uyguluyor. İsrail barışa meydan okuyor. Barış masası kuruluyormuş gibi yapılıyor. ABD İran'la gerilimi artırıyor. ABD diplomasi değil, şantaj yapıyor. Müzakere masasına bomba düşüyorsa şantaj vardır.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE MİLLİ VARLIĞIN ZIRHIDIR”

Tam da bu noktada terörsüz Türkiye 'nin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Bu süreç milli varlığın zırhıdır, emperyalizm oyununu bozma iradesidir. Tahrik emellerine rıza göstermeyiz. Sınırlarımız ötesinde kurulan her tezgah Ankara'dan görülmektedir. Terörsüz Türkiye süreci hayatidir ve samimiyetle ilerlemektedir."

CHP'DE GRUP TOPLANTISI KRİZİ

Cumhuriyet Halk Partisi, yönetim buhranı içine düştü. Yerelde başlayan çözülme CHP Genel Merkezi'nin çatısına düştü. Hukuki süreçler, meydan okuyucu bir üslupla gölgelenmektedir.

“ÖZEL ATEŞE KÖRÜKLE GİTMEMELİ”

CHP'nin önünde iki ayrı yol vardır. Burada CHP ve Özgür Özel'e düşen, ateşe körükle gidilmemesidir. Keskin sirke küpüne zarar. "