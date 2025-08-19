Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e tepki: Her sözü yalan ve yanıltıcı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel'e dün Aydın'da gerçekleştirdiği konuşma üzerinden yüklendi.

Özel'in Aydın'da yaptığı konuşma için "Tek kelimeyle hezeyanname nutku, hezimet ve hüsran numunesidir." diyen Bahçeli, CHP Genel Başkanı'nın her sözü yalan ve yamuk, her iddia ve ifşası yaban ve yanıltıcıdır." ifadelerini kullandı.

CHP'li belediyelere yönelik devam eden soruşturmalara işaret eden Devlet Bahçeli, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı siyasi ikbal gayesiyle araçsallaştıran, yapılan ihalelerden alınan astronomik rüşvet paralarını adına 'sistem' denilen mekanizmada toplayan şahsın ve çetesinin adeta bir soygun düzeni kurduğu bütün vahametiyle meydandadır." dedi.

"DAVALAR BİR AN EVVET SONUÇLANMALI"

Bahçeli, söz konusu soruştumlara ilişkin bir de çağrıda bulundu.

MHP lideri, "Milliyetçi Hareket Partisi görülen ve yürüyen davaların bir an evvel adalet ruhuna muvafık halde sonuçlanmasını, doğal olarak objektif hükmün açıklanmasını arzulamaktadır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, uzayan soruşturmaların siyasi istismara maruz kalmasının kaçınılmaz olduğuna da dikkat çekti.

"PARTİMİZ ÜZERİNDEN SPEKÜLASYONA YELTENMESİ AYIP"

Özel'in Aydın'da yaptığı konuşmayı anımsatan Bahçeli, "Özel'in Aydın'daki konuşmasında Selahattin Yılmaz ismini 'kiralık katil ve suikastçı' diye lanse etmesi, partimiz üzerinde spekülasyona yeltenmesi ayıplı ve alçalmış bir dilin sonucudur." dedi.

"Selahattin Yılmaz ülküdaşım ve dava arkadaşımdır." ifadesini kullanan Bahçeli, "Selahattin Yılmaz ismini temel alarak MHP’ye ayar verildiğini iddia etmek ise çok ağır bir bühtan, dayanaksız ve mesnetsiz bir uydurmadır." ifadelerini kullandı.