Devlet Bahçeli’den Saffet Sancaklı’nın ittifak çıkışına tepki (Futbolculuk kariyerine atıfta bulundu)

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın yerel seçime ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.



MHP’li Sancaklı, “Bu dönem MHP’ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim çalışmalarında Kocaeli’de göremezler. Cumhur ittifakı Kocaeli’de en az 4-5 belediyeyi kaybeder.” açıklamasını yapmıştı.



Bahçeli bu açıklamaya, Saffet Sancaklı’nın futbolculuk kariyerine atıfta bulunarak yanıt verdi.



Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray formalarını giyen Sancaklı’ya tepki gösteren Bahçeli, “Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir!” ifadesini kullandı.

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