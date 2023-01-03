Devlet Bahçeli'den seçim açıklaması: İki seçeneğe de varız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, konuşmasında seçim tarihi tartışmalarına değindi.

Türkiye'nin 100. yıl dönümünde hem 13. cumhurbaşkanı hem de 28. dönem TBMM millevekillerinin belirleneceğini söyleyen Bahçeli, "Genel seçimler ister zamanında yapılsın isterse erkene alınsın. Biz iki seçeneğe de varız ve hazırız" dedi.

2023 yılının sandık yılı olduğunu söyleyen Bahçeli, seçim tarihinin cumhurbaşkanı ya da Meclis kararı ile belirleneceğini hatırlattı.

MHP lideri, muhalefete de tepki gösterdi. "Muhalefet cenahının karmaşa içinde olmasından dolayı iradesizliği saklanamayacak boyuttadır" diyen Bahçeli, "Zillet İttifakı demokrasinin istismarını devamlı surette yapsa da hazım konusunda ciddi rahatsızlığı vardır. Bu ittifakın Türk milletine sadakati yoktur" diye konuştu.

Bahçeli, "Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanı adayını neden merak ediyorsunuz' diyerek kaçak güreştiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu nasıl bir ifade sakatlığıdır. Gizlenen nedir? Rahatsızlık duyulan nelerdir?" ifadelerini kullandı.

ADAY AÇIKLAMA ÇAĞRISI

Kılıçdaroğlu'na bir kez daha aday açıklama çağrısı yapan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Adaysan çık açıkla, değilsen adayınızı açıkla. Zillet ittifakı fırtına koparsa bizde yaprak bile kımıldamaz. Anlaşılan Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışması 6'lı masada deprem yaratmaktadır. Kılıçdaroğlu'nun çoklu aday değerlendirmesi mutabakat aciziyetinin beyanıdır."

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:



"Emeklilikte yaşı bekleyen vatandaşlarımızın yaş sınırına takılmaması için düzenleme yapılmıştır. EYT sorunu Meclis'te köklü çözüme kavuşacak, bu mesele gündemden çıkmış olacaktır. Ülkemiz 2023 yılına birçok müjdeyle girmiştir. Laf değil icraat üretilmiştir. İnanıyorum ki şeytanın bacağı kırılacak, Türkiye prangalarından bütünüyle kurtulacaktır.

Yerli ve milli otomobil yapan insansız savaş uçapı Kızılelma'yı gökyüzüyle buluşturan, teknolojik atılımlara imza atan, kimseye el avuç açmayan Türkiyemiz ile ne kadar gurur duysak azdır. Kimse sabrımızı yanlışa yorumlamasın. Hiç kimse suskunluğumuzun asaletinden cesaret almaya kalkmasın.

Hayasızlara 2023'ün hedeflerini kirlettirmeyeceğiz. Üç hilali de yargılatmayacağız. Kepazeleri asla affetmeyeceğiz. Balığı tutmadan tavayı ateşe koyanlarla eyvallahımız olmaz. MHP anlayana az anlamayana çok gelir. Defalarca açılıp asidi kaçmış gazoz gibisiniz. Birileri istedi diye, birileri dayattı diye hak bildiğimiz yoldan dönmeyiz. 53 yıllık mücadelemizden taciz vermeyiz. Belanın üzerine gitmeyiz, üzerimize gelen beladan da kaçmadık, kaçmayız.

"UZLAŞMAKTAN ACİZLER"



Altılı masayı oluşturan partilerin seçimlerin 6 Nisan'dan öne yapılmasını istemesi ipe un sermektir, demokratik bir yol değildir. Uzaktan mı adamlar adamlıktan mu uzaklar belli değildir. Bir defa kendi aralarında uzlaşmaktan acizler. Bu ittifakın Türkiye'ye güveni yoktur. Kılıçdaroğlu, 2022'nin son günlerinde aday ne zaman belirlenecek sorusuna 'Neden merak ediyorsunuz' diyerek akıl dağılması yaşadığını gözler önüne sermiştir.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Bir isim üzerinde fikir birliği sağlayamayan partilerin Türkiye'nin geleceğini şekillendirmesi aklın mantığın alamayacağı bir garabettir. Kılıçdaroğlu'nun ergenler gibi sosyal medyada 'loading' demesi pişkinliğin ifadesidir. Cumhurbaşkanı adayını belirlemekten mahrum köhneliğe milletimiz izin vermeyecektir. Geleceğin koordinatlarını Cumhur İttifakı çizecektir."