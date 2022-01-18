Devlet Bahçeli'den Sezen Aksu'ya tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Rusya-Ukrayna arasında her ihtimale açık gerilim hattı, Rusya-ABD-NATO arasındaki nafile görüşme turları, Ege ve Akdeniz'deki kutuplaşmalar, güney sınırımızdaki terörle mücadele süreçleri gündem başlıklarından bazılarıdır.

Kazakistan'ı hakimiyet altına alan kaotik tablo tesirini kaybetmiştir. Bu dost ve kardeş ülkede iç isyan, iç çatışma ortamı sükut bulmuş, hayat normale dönmeye başlamıştır. Askeri birliklerin 15 Ocak'tan itibaren Kazakistan'dan ayrıldıkları gözlemlenmektedir. Sıradan zam protestosunun biçim, şekilde değiştirerek bir darbe mekaniğine dönüş yaptığını müşahede ettik.



"TÜRKİYE İÇİN TEHDİT MUHTEMEL"

Kazakistan'daki olayların önü alınmıştır fakat Türkiye'de dahil olmak üzere dikkat çeken ülkeler için bu gibi tehditler muhtemeldir. Hazırlıklı olmak tarihi mükellefiyettir.

Türkmenler, Kürtler ve Araplar gibi Irak'ın kurucu unsurundan biridir. Türkmensiz bir Irak yaralıdır, yetimdir. Türkmenler asli kurucu unsur olmalarına rağmen, buna rağmen sosyal haklardan mahrumdur.

Bu adil değildir, eşitsizliğin kör düğümüdür. Türkmenler, kimlik ve kültür özelliklerinden, içinde yaşadıkları coğrafyaya kadar çatışma havzasının tam göbeğinde yer almışlardır. Türkmen kardeşlerimizin Irak'ta yaşadığı yerler etnik ve mezhebi fay hatlarının geçiş güzergahıdır.

ENES KARA AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz hafta salı günü yükseköğrenimi Elazığ'da sürdüren Enes Kara isimli gencimizin intihar etmesi her yönüyle konuşulmuş, tartışılmış, istismar edilmiştir. İstismarın her türlüsüne karşıyız. Gençlerimizi sahipsiz bırakamayız. Suçsuz günahsız insanlarımızın israfına tahammül edemeyiz.

Malum intihar vakası ne ilk ne de sondur. Bizim üzerinde durmak istediğimiz asıl mevzu intihar olayının siyasi hesaplaşmaya konu edilerek muhafazakar insanlarımıza yönelik intikam aracına dönüştürülmesidir. Bu insani, vicdani değildir. Devletin en temel görevinden biri yurt inşa etmektir. Enes Kara’nın devlet yurdunda kalmak için herhangi bir başvurusunun bulunmadığı yapılan açıklamalarla sabittir.

Bahanesi ne olursa olsun bir gencin ruhi bunalıma girmesi bizi derinden üzmüştür. Arkadaşlarıyla birlikte bulunduğu daireden kendisini boşluğa bırakmış ve paylaştığı videoda da zorla cemaat yurdunda kaldığını belirtmiştir. TBMM'ye geçen dönemden sunduğumuz ruh sağlığı teklifimizin kabulünü bekliyoruz. Kadınlarımızı, çocuklarımızı hedef alan şiddet, tecavüz, cinayetin her zaman karşısındayız. Kimin inanıp inanmadığı bizim merah sahamız içinde değildir.

"SERÇEYSEN SERÇELİĞİNİ BİL"

Yazdığı ucube bir şarkının sözleri arasında Hz. Adem ve Hz. Havva'ya cahil diyen şuursuz bir sanatçıya diyorum ki serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme.

CHP zihniyeti terörist Demirtaş'ın yanında, Sarosçu Kavala'nın izindedir. CHP'liler ve yabancı diplomatlar Kavala'nın mahkemesinde ne arıyor?CHP yöneticilerinin Kavala sevgisi neye yorumlanmalıdır? Yoksa Kemal kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayları arasında Kavala da mı bulunuyor? Millet İttifakı'nın henüz Cumhurbaşkanı adayı bile yoktur.

Geçen hafta "Bu Bahçeli'ye kapak olsun" diyen Kılıçdaroğlu'na diyorum ki, biz tencere değiliz ki kapak bizi bulsun. Sen kendine bak. Sayın Kılıçdaroğlu sokak lambası gibi olma da kime ışık saçtığın belli olsun."