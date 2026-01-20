Devlet Bahçeli'den Suriye mesajı: Şam'ın güvenliği Ankara'nın güvenliğidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

"Ülkemizi etkileyen iç ve dış gelişmeleri, çoğalan risk ve tehditleri kapsamlı olarak ele aldık. Terörsüz Türkiye'ye karşı bozguncu tesirleri dikkatle ele aldık. Husumet senaryolarını gözden geçirip temkinli duruşumuzu teyit ettik.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye süreci ucuz hesaplara taviz verilmeyecek kadar hayatidir. Kökümüzden kopmadan safları sıklaştıracağız., büyük hedeflerimize ulaşacağız.

Memnuniyetle ifade etmeliyim ki, Milliyetçi Hareket Partisi huzurlu güvenli, barış ve refahla çatısı örülmüş bir yerdir.

“HAK EDENE FIRLATACAK TAŞ CEBİMİZDE”

Yalanı, fitneyi, dedikoduyu ve ihtirayı siyaset zannedenler; siyaseti rant ve çıkar devşirme fırsatı gören üçkâğıtçılardır. Bizim anlayışımıza göre siyaset; bir meziyet, bir mecburiyet, bir meşruiyet, bir meftuniyet ve bir mensubiyet olmasının yanı sıra, insana hizmeti millî iradeye faziletle, fiiliyetle, fikriyetle, hassasiyet ve hürmetle göstermenin cümlesidir. Bu cümleden mahrum olanların siyasetleri kötüdür, kötürümdür, köhnedir.

Biz çıkarlarımızın değil, ülkülerimizin peşindeyiz. Biz halkın, hakk'ın, hakkaniyetin yanındayız. Hainlerin, hain emellerin karşısındayız. Hak edene fırlatılacak taşlar cebimizdedir.

“YPG TERÖRDÜR, KÜRTLERLE İLGİSİ YOKTUR”

Bölgesel ve küresel gelişmeler baş döndüren hızla hepimizin gözü önünde cereyan etmektedir.

Önce Suriye’de şekillenen ve somut bir içerik kazanan siyasi tabloyu değerlendirmek, bunun sonuçları hakkında mütalaada bulunmak lazımdır. Malumunuz olduğu üzere SDG ve YPG, yuvalandığı sahalardan Suriye ordusunun müessir mücadele yeteneğiyle sökülmüş, nihayet Fırat’ın batısından sürülüp çıkarılmıştır. Halep’in yanı sıra Rakka ve Deyrizor esaret, baskı, dayatma ve işgalden kurtarılmıştır. 10 Mart mutabakatına direnç gösteren, her fırsatta ayak sürüyen, dış tesirlilerle masayı ve müzakere ortamını sabote eden SDG ve YPG, kapsamlı bir süpürme harekâtıyla tutulduğu alanlardan zora ve silaha dayalı olarak defedilmiştir. Son gelişmeler hem Suriye hem de bölge ülkeleri ve Türkiye’miz adına son derece müsbet ve kayda değerdir.

SDG-YPG yuvalandığı sahalardan söküldü. Her fırsatta müzakere ortamını sabote eden SDG defedildi. Kürt kardeşlerimiz başka, SDG-YPG başkadır. YPG terördür, kürtlerle ilgisi yoktur. Fırat'ın batısı değil doğusu da terörden temizlenmelidir.

“ŞAM'IN GÜVENLİĞİ ANKARA'NIN GÜVENLİĞİDİR”

Suriye’de hiçbir kesim, hiçbir etnik veya mezhebi grup dışarıda bırakılmamalı, mağdur edilmemeli, yok sayılmamalıdır; tek bayrak, tek devlet, tek ordu anlayışıyla egemen eşitliği her karış toprağında tesis edilmiş Suriye Cumhuriyeti Devleti, bölgesel istikrar ve barışa çok değerli katkılar verecektir.

Suriye'de bütünlük tesis edilmelidir. Şam'ın güvenliği Ankara'nın güvenliğidir. Suriye halkının saadet, selamet ve birliği, Türk milletiyle bir ve aynıdır. YPG devlet içinde devlet gibi davranamaz.

ÖZEL'İN “EMEKLİ MAAŞI" ÇAĞRISINA YANIT

Sözlerimin sonuna kadar arkasında ve emeklilerimizin yanındayız. İmkanlar arttıkça emeklilerimizin durumu iyileşecek.

CHP'nin iç çekişmelerine, kumara akan kaynaklarına aklımız ermez; bilgimiz yetmez. MHP, Cumhur İttifakı ortağı ancak iktidar ortağı değildir.

Özgür Özel'in bizi emekli maaşıyla ilgili dile dolaması yine kendisini boşa düşürmüştür. Şayet önergelerine destek vermezsek bizi emekliliklere destek vermemekle şuçlayacakmış. Biz bu ayak oyunlarına taviz vermeyiz. Varsa Türkiye'nin gelişmesine yönelik fikirleriniz paylaşın da görelim. CHP boş keseden sallarken MHP vatandaşlarımızın geçim sıkıntısına ekonomik ve politik çözüm aramaktadır.

ATLAS ÇAĞLAYAN CİNAYETİ

Ahmet Minguzzi cinayeti adeta tekrar etti. Acılı ailesine baş sağlığı diliyorum. Suça karışmış ya da suç işlemiş çocuklarla ilgili ne gerekiyorsa yapmalıyız.

Geleceğimizi riske atamayız, çocuklarımızı alçak ve namussuz uyuşturucu tacirlerinin eline teslim edemeyiz. Topyekun bir mücadele başlatmalıyız.

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Süregelen adli süreçlerin acilen sonuçlandırılması talep ve beklentimizdir. Türkiye, Bebek Otel ile ilgili iddialarla anılamaz. Türkiye, havada uçan bir günah jetine atfedilemez.

Filistin ve Gazze meselesinde barışın kurucu başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan olmalıdır, sonra kim katılacaksa katılsın. Barışın başı Türkiye, onun başı Cumhurbaşkanı."