Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye mesajı. "Bugün küslük değil, kenetlenme zamanıdır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından "İstiklalin Işığında Türk Yüzyılı'na" temasıyla Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Türk Gençliği Büyük Kurultayı'na katılıyor.

Buradaki konuşmasına “Karşımda gördüğüm bu muhteşem manzaradan bu salonu baştan başa kuşatan coşkudan ülkü sevdasından büyük bir kıvanç duyuyorum. Yüce milletimizin yarınlarına Türk İslam davasının genç nefeslerine şahitlik etmekten dolayı bahtiyarım. Yüreğinde Malazgirt'in kararlılığını, adımlarında Samsun'un istiklal meşalesini taşıyan Türk gençliğini bu anlamlı günde burada görmek tarifsiz bir onur benim için.” sözleriyle başlayan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

“19 MAYIS KUTLU BİR BAŞLANGIÇTIR”

"19 Mayıs 1919'da Samsun ufkunda doğan hürriyet güneşinin 109 yıl sonra Türk gençliğinin gözlerinde nasıl parladığını idrak ediyoruz bugün. Türkiye Cumhuriyeti'ne biçim veren ülkücü hareketin nasıl dimdik ayakta kaldığını işte bu muazzam tablo eşliğinde buradan ilan ediyoruz. 19 Mayıs Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden doğduğu esaret zincirini parçaladığı kutlu bir başlangıçtır. Bu yürüyüşte tükenişe yer yok.

Mondros’un ağır hükümleri milletimizin sırtına hançer gibi saplanmış, Anadolu’nun dört bir yanı işgal heveslilerinin kirli hesaplarıyla sarmalanmıştı. Vatan toprağı işgalcilerin postallarıyla çiğnenirken, ihanetin ağları İstanbul’dan Musul’a, Erzurum’dan Selanik’e kadar uzanmış, mandacıların himaye hevesleri, ayrılıkçı cemiyetlerin teslimiyet hesaplarıyla çepeçevre kuşatılmıştı.

“SAMSUN'DA TÜRK MİLLETİNİN TARİHİ SİL BAŞTAN YAZILDI”

İstanbul’un semalarına işgalin ağır gölgesi çökmüş, ordunun imkanları mütareke şartlarıyla budanmış, vatan sevdalılarının sabrı taşmıştı. Vatan ve hürriyet şairimiz Namık Kemal milletin sızısına şöyle ses veriyordu. “Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini. Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini.” İşte Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da attığı ilk adım, bu suale verilmiş en büyük cevaptır.

Samsun'da Türk milletinin tarihi sil baştan yazıldı. O ilk adım Havza’da ulusal şuura, Amasya’da kurtuluş fermanına, Erzurum’da milli birliğe, Sivas’ta “Ya istiklal ya ölüm.” diyen kararla Ankara’da devletleşen ve devleşen milli iradeye dönüşmüştür. Böylece Namık Kemal’in feryadı cevabını bulmuş, Mustafa Kemal Atatürk da bu cevabı tarihe şu mısralarla mühürlemiştir. “Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini. Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini.” İşte bu mısralar, Samsun’a çıkan kıvılcımın Anadolu’da nasıl bir ihtilal yangınına dönüşeceğinin habercisi olmuştur.

“19 MAYIS DİRİLİŞİN KİLOMETRE TAŞI”

Gazi Mustafa Kemal Paşa Samsun’da milli mücadelenin fitilini ateşlerken, önünde belirsizlik, karşısında işgale soyunan düşman, arkasında hıyanetin muhbirleri, boynunda idam fermanı vardı. Fakat onun ruhunda korkuya yer yoktu. Resmi bir vazifenin sağladığı imkanı milli bir dirilişin kilometre taşına çeviren bu büyük irade, Samsun’da Türk milletinin talihini ve tarihini sil baştan inşa etmiştir.

19 Mayıs, Samsun’da Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın attığı o ilk adımla 107 yıl önce başlayan ve ilelebet sürecek istikbal seferinin adıdır. Bugün sizlere düşen vazife de bu seferin en ön saflarında birer nefer olmaktır.

Bugün buradaki gençlerin gözlerine baktığımda, şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağını görüyorum. Türkiye Yüzyılı damgasını vuran büyük Türk gençliği olacaksınız. İşte o kahramanlar, bir bayrak gibi karşımda duran ülkücü Türk gençliğidir. O kahramanların mayasını elinde durduran, yiğitlerin hamurunu yoğuran, genç dimağları başıboşluk uçurumlarından kurtarıp mesuliyet terazisine koyan müessesenin, hepimizin yetiştiği o yuvanın adı Ülkü Ocakları’dır."

“KARDEŞLİK BAĞLARIMIZ SAĞLAM OLSUN”

Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun. Terörsüz Türkiye için sorumluluk aldık. Bugün küslük değil kenetlenme zamanıdır, bugün derlenme toparlanma zamanıdır.

Gençlere düşen yük her zamankinden fazladır. Yolu doğru olanın yükü ağırdır. Millet için yanmak yalnızca Allah için sebat göstermek kolay değildir. Ancak unutmayız Allah dağına göre kar verir."