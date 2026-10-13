Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye mesajı. "Türk milleti kararından dönmeyecektir"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP ) Genel Başkanı Devlet Bahçeli , Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinden, fon soruşturmasına kadar gündemin önemli başlıklarına ilişkin mesajlar verdi.

Terörsüz Türkiye sürecinde Türkiye'yi zayıflatma çabalarının devreye sokulduğunu söyleyen MHP Genel Başkanı, “Türkiye yolundan Türk milleti kararından dönmeyecektir. Terörsüz Türkiye adımları ciddiyetle atılmaya devam edecek ve en kısa zamanda nihayete erdirilecektir.” dedi.

Fon soruşturmasına yönelik gerekli adımların da devlet kurumlarınca atıldığını vurgulayan Bahçeli, “Türk adaletine güveniyoruz." dedi ve muhalefete de şu sözlerle tepki gösterdi: “Muhalefet fon krizini kaçış rampası olarak görmektedir."

Sözlerine, “Geçtiğimiz hafta içinde milletçe her birimizi üzüntüye sevk eden kazalar oldu. Maltepe ilçesinde bir binanın çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Ayrıca Akhisar'da 11 kişinin hayatını kaybettiği 27 kişinin yaralandığı, Kahramanmaraş'ta ise bir gencimizin hayatını kaybettiği, içerisinde ise milletvekilimiz Zühal Karakoç'un da yaralandığı trafik kazaları yaşandı.” diyerek başlayan Devlet Bahçeli, bu kazalarda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

“TÜRKİYE YOLUNDAN TÜRK MİLLETİ KARARINDAN DÖNMEYECEKTİR”

“İdeolojik koordinatlarımız farklı olsa da politik merkezimiz Türkiye'dir.” vurgusuyla Terörsüz Türkiye sürecine yönelik açıklamalarda da bulunan Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:

Milletimizin özgür iradesi ile tesis edilmekte olan terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge girişimi hasımları endişeye sürüklüyor, Türkiye'yi zayıflatma çabaları devreye sokulmaktadır. Yakaladığımız huzur ortamını sabote etmek isteyenler devrededir. Peşinen söyleyelim, Türkiye yolundan Türk milleti kararından dönmeyecektir. Terörsüz Türkiye adımları ciddiyetle atılmaya devam edecek ve en kısa zamanda nihayete erdirilecektir.

Aynı zamanda terörsüz bölge yolunda önemli gelişmelerin yaşandığı dönemdeyse İsrail'in bölgeye dönük saldırıları yaklaşan seçimleri de bahane edilerek devam etmektedir. İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonlar İsrail barbarlığının geldiği seviyeyi göstermektedir.

HUSİLERİN SUUDİ ARABİSTAN'A SALDIRILARI

Diğer yandan kutsal topraklara yönelik Husi saldırıları bölgeyi istikrarsızlaştırma hedefinin aynı amaca hizmet eden farklı bir unsurudur.

“HUSİLERİN SALDIRILARINA GÖZ YUMAMAYIZ”

MHP olarak ne ilk kıblemize ne Kabe'ye yönelik saldırılara göz yumamayız. Ne gerekiyorsa da onu yaparız. Diplomasi yetmiyorsa caydırıcı güç de kullanılmalıdır. Bilindiği gibi dost ve müttefikimiz olan Suudi Arabistan'a artan Husi saldırıları ağır sivil kayıplara yol açmıştır. Yemen'den Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların en ağır şekilde kınanması da tartışmasızdır.

FON SORUŞTURMASINDA SON DURUM



Kamu mallarına zarar verenlerin yetim hakkına el uzatanların masumlaştırılmasına fırsat verilmemelidir. Sermaye Piyasaları'nda yaşanan gelişmelerle birlikte veya futbolda hakemlik camiasında yaşananlar soruşturulmalıdır. Türkiye her bakımdan gayri hukuki unsurlardan ayıklanmalıdır. Hiçbir yolsuzluk ve usulsüzlük hukuk önünde koruma görmemelidir.

“YUNANİSTAN TÜRKİYE'Yİ KORKUTAMAYACAĞINI BİLMELİ”

Yunanistan yönetiminin İsrail'e yaklaşarak, yakınlaşarak kendisini daha güçlü ve güvenli hissedeceğini zannetmesi, Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerine dönük ihlallere dur dediğimizde İsrail'in kendisini koruyabileceğini umması, tarihten ve günümüzden hiçbir ders almadığı anlamına gelecektir.

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail arasında geliştirilmek istenen elektrik bağlantısı projesi, deniz yetki alanlarına ilişkin ihtilafları yeniden gündeme taşımıştır.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'nın projeye desteğini açıklaması ve Atina'nın deniz tabanı araştırmalarını yeniden başlatma girişimi, meselenin uluslararası boyutunu da ortaya koymaktadır. Türkiye'nin güzergâha ilişkin önceden koordinasyon gerektirdiği yönündeki tutumu ortadayken üçüncü ülkelerin desteğini almakla Ankara'nın itirazlarını aşabileceğini sanmak, Atina için ciddi bir hata olacaktır.

Yunanistan bölgemizde kalıcı huzur ve barış istiyorsa bunun yolunun komşularla dostane ilişkiler tesis etmekten geçtiğini unutmamalıdır. Yunanistan, Türkiye'nin haklarını ve Kıbrıs Türk Devleti'nin egemenliğini tanımadıkça, kimle ittifak kurarsa kursun, kiminle ne anlaşmayı imzalarsa imzalasın ve hangi silahları alırsa alsın kendisini güvende hissedemeyeceğini artık anlamalıdır.

Şayet Yunan hükümeti bizden korunmak için silahlanıyorsa Türk barışına sığınmasını, bizleri korkutmak için silahlanıyorsa hiçbir gücün bizi korkutamayacağını asla aklından çıkarmamasını kendilerine tavsiye ederiz. Bizim arzumuz ve tercihimiz, Yunan-Rum ekseninin gereksiz kışkırtmalardan ve husumetlerden uzaklaşması, diyalog ve diplomasi ile sorunlarını çözme iradesi sergilemesidir. Atina'daki acemi siyasetçiler, Türkiye'nin besleyeceği saygı ve dostluğun İsrail'in satacağı silah ve mühimmattan daha güçlü olduğunu artık idrak etmelidir.

“GEREKLİ ADIMLAR ATILIYOR, TÜRK ADALETİNE GÜVENİYORUZ”

Fon soruşturması kapsamında gerekli adımları devletimizin kurumları atmakta yargı süreci işlemektedir. Kurumlarımıza ve Türk adaletine güveniyor, adaletin doğru ve aynı zamanda hızlı tecelli etmesini milletimiz adına bekliyoruz.

“MUHALEFET FON KRİZİNİ KAÇIŞ RAMPAYASI OLARAK GÖRMEKTEDİR”

Bu süreçte özellikle muhalefet sürecinde elma ile armut aynı kefede tartılmaya kalkışılmaktadır. Kamuoyu yanıltılmak için organize suç şebekesi haline gelmiş, kamu mallarına el uzatmış milletimizin üzerine çökmüş belediyedeki ahlaksızlar güruhunun eylemleri milletimizden saklanmaya çalışılmaktadır.

Muhalefet fon krizini kaçış rampası olarak görmektedir. Ahlaki zafiyetlerinin üzerini örtmeye çalışmaktadır.

FRANSA'DAKİ ÖĞRENCİ EYLEMLERİ



AB liderlerinin ses çıkarmaması iki yüzlülüğü gösteriyor.