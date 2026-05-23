Devlet Bahçeli'den Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'a tebrik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor 'a bir tebrik mesajı yayımladı.

Devlet Bahçeli, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, “Ziraat Türkiye Kupası ’nı 10’uncu kez müzesine taşıyarak Karadeniz’in mücadeleci ruhunu bir kez daha futbol sahalarına yansıtan 2026 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Trabzonspor camiasının yönetimini, teknik heyetini, futbolcularını ve taraftarlarını tebrik ediyorum.” dedi.

Bahçeli, “Önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edeceği Avrupa mücadelesinde de kendilerine üstün başarılar diliyorum.” sözlerini de açıklamasına ekledi.