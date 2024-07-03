Devlet Bahçeli’den UEFA’ya Merih Demiral tepkisi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UEFA’nın milli futbolcu Merih Demiral’a gol sevinci nedeniyle soruşturma başlatmasına tepki gösterdi. Bahçeli, “Türk ve Türkiye husumeti aşikar olan dahili odakların yanı sıra UEFA’nın da bu şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır.” dedi.

Devlet Bahçeli’den UEFA’ya Merih Demiral tepkisi

A Milli Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Son 16 Turu’nda Avusturya’yı 2-0 mağlup edip adını çeyrek finale yazdırdı.

Ay-yıldızlıların karşılaşmadaki golleri ’dan geldi.

Merih’in gol sevinciyle ilgili olarak UEFA tarafından soruşturma başlatıldı.

Merih Demiral'a soruşturma

Merih Demiral'a soruşturma

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BAHÇELİ AÇIKLAMA YAPTI

Soruşturmaya ilişkin Milliyetçi Hareket Partisi () Genel Başkanı ’den açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bahçeli, “Dün akşam attığı gol ve oynadığı futbolla milletimizin takdirini ve haklı övgüsünü kazanan evladımızın, gol sevincini Bozkurt işaretiyle paylaşması anlaşılan içimizde ve dışımızda pek çok hastalıklı çevreyi rahatsız etmiş, bu suretle farklı arayış ve açıklamaların bahanesi olmuştur.” dedi.

Bahçeli, “Türk ve husumeti aşikar olan dahili odakların yanı sıra UEFA’nın da bu şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır. Merih evladımızın fileleri havalandırmasını müteakiben yaptığı Bozkurt işareti Türk milletinin dünyaya mesajı olup UEFA’nın bu kapsamda soruşturma başlatması hem maksatlı hem de son günlerde tehlikeli şekilde mesafe alan zincirleme provokasyonların bir ara istasyonudur.” ifadelerini kullandı.

UEFA’nın gol sevincine soruşturma başlatmasını kınadığını ifade eden Bahçeli, “Her zeminde ülkemizin önünü kesmek, iç huzur ve barış ortamımızı bulandırmak isteyen fırsat düşkünlerinin tahrik ve tacizlerine kapılmamak ortak sorumluluğumuzdur.” dedi.

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