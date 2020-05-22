Devlet Bahçeli'den camiden müzik yayınına tepki

NTV Haber 22.05.2020 - 19:16
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'de korsan müdahale ile bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına tepki gösterdi.
Bahçeli yazılı açıklamasında olayın çok iyi araştırılması çağrısında bulundu, “karanlık emeller açığa çıkarılmalıdır" dedi.
MHP Genel Başkanı, "Milletimizin hassasiyetleriyle alay eden namertlerin bulunup gecikmeksizin cezalandırılmaları acil bir ihtiyaçtır" ifadelerini kullandı.
Olaya ilişkin İzmirlilerin töhmet altında bırakılmaması uyarısında da bulunan Bahçeli, "İzmir bizim iftiharımız, kurtuluşumuzun onurudur" dedi.