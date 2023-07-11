Devlet Bahçeli'den emekli maaşlarına seyyanen zam çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Ekonomiye ilişkin mesajlar veren Bahçeli, emekli maaşlarına yapılan yüzde 25’lik artış ile ilgili yeni bir teklifi gündeme getirdi.

EMEKLİ MAAŞLARINA İLİŞKİN ÇAĞRI YAPTI



Bahçeli, “Sayıları 15,9 milyona ulaşmış emeklilerimizi yapılan yüzde 25’lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır.” dedi, emeklilere seyyanen zam yapılması gerektiğini söyledi.



Bahçeli, “Açık ve samimi teklifimiz şudur; 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir.” dedi.

Bahçeli’nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Ekim 2023 tarihine kadar çalışmalarına ara vermeden, gündemde bulunan kanun tekliflerini sırasıyla kabul ederek, milletimizin haklı beklentilerini karşılamak durumundayız. Özellikle 6 Şubat Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin neden olduğu ekonomik hasarların telafisi için bazı düzenlemeler yapılacaktır. Bu düzenlemeler can sıkıcı da olsa daha güzel ve gelişmiş bir ülke tablosuna vasıl olmak için dişimizi sabırla sıkmamızın işin doğası gereğidir.



Nimet-külfet dengesi adaletle kurularak depremin ağır sonuçları inanıyorum ki en aza indirilecektir. Bildiğiniz gibi, depremin neden olduğu sosyal, toplumsal, sosyolojik ve psikolojik maliyetlerin yanında kabarık ekonomik faturası yaklaşık 104 milyar dolar düzeyindedir.

"TEREDDÜTSÜZ DESTEKLEYECEĞİZ"



Devlet deprem bölgesinde seferber olmuştur. Bütün imkanlar harekete geçirilmiş, mağdur vatandaşlarımıza el uzatılmıştır. Bunun yanı sıra depreme karşı güvenli konutların temel atma ve yapım süreci teklemeden devam etmektedir. Olağanüstü bu mücadele sürecinin desteklenmesi, depremzede vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’ne ilave ödenek eklenmesi söz konusudur.

MHP olarak TBMM’de görüşecek kanun tekliflerini tereddütsüz destekleyeceğimizi, vatanımızın ve milletimizin başta deprem olmak üzere farklı sebeplerden kaynaklanan akut ihtiyaçlarının karşılanması için yapıcı irademizi göstereceğimizi huzurlarınızda açıklamak istiyorum.

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN ÇAĞRI



Sayıları 15,9 milyona ulaşmış emeklilerimizi yapılan yüzde 25’lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. Açık ve samimi teklifimiz şudur; 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir.

"TÜRKİYE'NİN YILDIZ GİBİ PARLAYACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUM"

Ekonominin fırtınalı denizlerden güvenli limana yüzerek demirleyeceğine, günün sonunda insanımızın yüksek refah standardına ulaşacağına, yakın vadede kalkınmış, büyümüş, zenginleşmiş, fiyat ve finansal istikrarıyla, gelir ve servet dağılımı adaletini sağlamış bir Türkiye’nin yıldız gibi parlayacağına yürekten inanıyorum.

Hayat pahalılığı kaderimiz değildir. Kur, faiz ve enflasyondaki oynaklıklar, sağlıklı bir yönetim sistemi, güçlü bir iktidar-millet desteğiyle gündemdeki ağırlığını inşallah kaybedecektir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, siyasal ve ekonomik istikrarın güvencesidir.

Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme gayesi taşıyan bir iktidar görevinin başındadır. Biz de bu gayenin yanındayız. Memurlarımıza ve emeklilerimize yapılacak zamların da destekçisiyiz. Ekonomik şartlar iyileştikçe, ekonomik toparlanma genişledikçe ümit ediyorum ki memur ve emeklilerimizin maaşları çok daha yüksek düzeylere ulaşacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi, işçi, memur, esnaf, çiftçi, sanayici, bakıma muhtaç her insanımızın arkasındadır.”