Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli, Etimesgut'ta seçim ofisi açılışında konuştu.



Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:



"Allah'ın izniyle zafer cumhurundur. Cumhur İttifakı'nın belediyelerimize güç katacağına inancım tamdır. Etimesgut'ta zillete izin yoktur. AK Parti ile birlikte elimizi taşın altına koyduk. Uzlaşma ve istikrarı sağlamak için yeni yönetim sistemine ihtiyaç duyulmuştu. Yeni bir sisteme geçilmişti. Cumhur ne karar verirse öyle olsun denildi. Türkiye içeride ve dışarıda terörle mücadele ederken parlamenter sistemin aksaklıklarıyla oyalanılmasına engel olundu.

Biz cumhur derken zillet kaosa sarıldı. Biz beka dedik bunlar belanın yörüngesine girdi. Sizler ülkemiz üzerine oynanan kirli oyunları gördünüz. CHP bekaya göz koyan çevrelerle işbirliği yaptı. Ankara-İstanbul yolunda adalet aramaya çıktı. Sistem tartışmasını dilinden düşürmedi. Terörist Demirtaş'a özgürlük çağrısı yaptı. YPG'nin safhında yer aldılar. Zillet sarmalında buluşanların zehirli dilleri susmadı.

Döviz zirve yapsın dört gözle bekleyen siyasi işportacı haline geldiler. Kriz arayanlar zillette yuvalandı. Kaos peşinde koşanlar bu ittifakın parçası oldu. İnanıyorum ki 31 Mart akşamı alayı sandığın dibini boylayacak. Cumhur İttifakı'nı destek verecek misiniz? Zillete gününü gösterecek misiniz?

Bu seçimlerin ülkemiz için önemi hayatidir. 2023 hedefine doğru emin adımlarla yol aldığımız süreçte önümüz kesilmek isteniyor. Beka mücadelemizi sulandırmak isteyenler teyakkuz halinde. Zillet ittifakı ülkemiz için milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. PYD, YPG ve PKK'yı sorun olarak görmezler. ABD'nin dayatmalarından mutluluk duyarlar. Bunlar teslimiyetçidir. Acizdir, köhnemiştir. Bizden istenen bin yıldır sahibi olduğumuz vatanımızda misafir gibi kalmaksa eğer bunu ayaklar altına alır çiğneriz. Hainlerin tepesine bomba olur yağarız.

Büyüme rakamları en kötünün geride kaldığını gösteriyor. 2,6 büyüme gelecek için umutlu olmamızı sağlıyorlar. Soğanı, biberi kirli emellerine alet edip kurşun gibi kullanıyorlar. Türkiye küçülürse küçülsün ama bunların riyaları işbirlikçileri büyüsün.

Ezanı ıslıklamak küfrü alkışlamaktır, batılı selamlamaktır, iblise selam durmaktır. Mukaddes ve millete ihanettir. Peki bu ihanete CHP'den ve İP'ten tepki geldi mi? HDP'den itiraz yükseldi mi? Bunlar zillettir, doğru konuşmazlar, düşünmezler. Haktan ve hakikatten yana durmazlar."