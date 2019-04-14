MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısı kapanış oturumuna katıldı.



Bahçeli, sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"YSK'nın itirazlara vereceği cevap beklenmektedir. Rakamları görmeden niyetler üzerinden değerlendirme yapanları zevkle takip ediyoruz. Onların söylediği rakamlar yanlış, bizim değerlendirmemiz doğru. YSK'nın açıklamaları sonrasında resmi gazetede neyin ne şekilde sonuçlandığı hakkında yayın yapılacak. İl genel meclisi üyesi oylarını yok farz ederek, belediye meclisi üyelerini yok farz ederek, üç tane, beş tane belediyenin aldığı yerlerdeki oy oranını esas alarak yorum yapanlar kamuoyu araştırmaları nezdinde iflas etmiş insanlardır.

(Bakanlardan YSK üyelerine telefon iddiası) Çok büyük bir iddia. Seçimin adaleti ve güvenliği açısından önemli sorumluluklar taşıyan insanlar hakkında böyle iddia atılıyorsa ispat edilmeli.



Mazbatayı stadyuma taşımak, taraflar arasındaki rekabeti siyasi düşmanlığa dönüştürmek için ekilen bir tohumdur. Bundan belediye başkanı olmaz."