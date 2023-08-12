Devlet Bahçeli’nin davetine İYİ Parti’den gelen yanıta MHP’den ilk yorum

“MİLLETİMİZ KÖTÜ KOPYAYA VEYA UCUZ TAKLİDE İTİBAR ETMEZ”



İYİ Partililer’in şimdi de yeni bir şüpheli oyun peşinde olduğunu ve her sorana 26 Ağustos'u adres gösterdiğini söyleyen Yalçın, Büyük Taarruz'un başlangıcı olan 26 Ağustos'un, hürriyet ve bağımsızlığa giden yolda müstevlilere vurulan son büyük darbenin tarihi olduğunu kaydetti.



Semih Yalçın, şöyle devam etti:



“Burada ricat eden, düşman... İP ise siyasi taarruz nedir bilmez. Zaten gerek politik yolculuklarında gerekse altılı masa maceralarında kargayı kılavuz yaptıkları için sürekli ricat ettiler. Yani MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin hayırlı siyasi hamlesine dönük peşin hükümlü reddiye, 26 Ağustos’un da şimdiden fos çıkacağının işareti. Ayrıca Türk tarihiyle ilgili önemli gün ve takvimleri zaman zaman ilham kaynağı ittihaz ederek siyasi mesaj verme geleneği İP’e ait değil. 26 Ağustos söylentisi çıkarma çabası, bu tarih üzerinden merak uyandırmaya çalışma gayreti, İP’in şimdi de MHP kopyacılığına, MHP taklitçiliğine soyunduğunun göstergesi. Oysa asıl varken milletimiz kötü kopyaya veya ucuz taklide itibar etmez. MHP, Türk milliyetçiliğinin alemdarı ve Türk dünyasının en büyük umududur. MHP, Türk milliyetçiliği davasının hem müessisi hem kutup yıldızı hem de de başat aktörüdür. Mukallit politikalarıyla bu gerçek değiştirilemez.”