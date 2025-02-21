Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında yeni açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen günlerde kalp kapakçılığı değişimi ameliyatı olmuştu. Bahçeli'nin sağlık durumu merak edilirken Genel Başkan Başdanışmanı Yıldıray Çiçek'ten yeni açıklama geldi. Çiçek, "Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlığı, dostlarını sevindirecek, düşmanlarını üzecek, hesaplar yapanları kahredecek kadar iyidir." dedi.

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Genel Başkan Başdanışmanı Yıldıray Çiçek, Genel Başkan 'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık problemini art niyetli bir temenniye dönüştürmenin ve gelecek hesabı yapmak için bir fırsat olarak görmenin vicdansızlık olduğunu belirtti.

Bahçeli'nin geçmişte de sağlık sorunları yaşadığını ve hepsini bu milletin milyonlarca vefalı evladının dualarıyla aştığını vurgulayan Çiçek, "Ne yazık ki geçmişte onun yaşadığı sağlık problemlerinde olduğu gibi bugün de sosyal medyayı adeta bir kanalizasyona çevirenler yine ortaya çıktı." dedi.

Çiçek, bu kişilerin "sosyal medyaya yuvalanarak her türlü çirkefliği, iğrençliği, çirkinliği ve ahlaksızlığı sergilemekte" olduğunu ifade edip "Sayın Bahçeli'nin sağlığı üzerinden yalnızca kendilerini tatmin eden senaryolar üretmektedir." diye konuştu.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Çiçek, bahse konu kişilere yönelik hukuki süreç başlatıldığını bildirerek, "Lider Devlet Bahçeli'nin has evlatları bu süreçte temiz yürekleriyle duaları kuşanırken, Türk milletinin başına her türlü musibeti bela etmeye çalışanlar ise beddua ederek, hesap planlarını güncelleyerek yine İblis'e yoldaş olmuşlardır. Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlığı, dostlarını sevindirecek, düşmanlarını üzecek, hesaplar yapanları kahredecek kadar iyidir." değerlendirmesinde bulundu.

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