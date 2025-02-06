Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? MHP'den Bahçeli'nin son duumuna ilişkin açıklama
Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Daha önce kalp kapakçığında yaşadığı sağlık sorununun tekrar etmesi nedeniyle hastaneye yatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı, başarılı bir cerrahi müdahaleyle yenilendi.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin 4 Şubat'taki grup toplantısını iptal etmiş ve tedavi altına alınmıştı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığının değiştirildiği ve işlemin başarıyla tamamlandığı açıklandı.
MHP'den yapılan açıklamada Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek, "Odasında dinleniyor. Kısa zamanda günlük yaşantısına dönecek" denildi.
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