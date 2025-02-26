Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Dostlarını sevindirecek, düşmanlarını üzecek kadar iyi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.



Kırklaerli'nde düzenlenen değerlendirme toplantısında konuşan Durmaz, Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Durmaz, "Hamdolsun, Sayın Genel Başkanımızın sağlığı, dostlarını sevindirecek, düşmanlarını üzecek, hesap yapanları da kahredecek kadar iyidir" dedi.



BAHÇELİ KALBİNDEN OPERASYON GEÇİRMİŞTİ



MHP lideri Bahçeli, bir kalp operasyonu geçirmişti.



10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli’nin operasyonu iyi geçmişti.



MHP’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Odasında dinleniyor. Kısa zamanda günlük yaşantısına dönecek.” denilmişti.



Hastanedeki tedavisi tamamlanan Bahçeli, taburcu edilmişti.