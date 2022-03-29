Devlet Bahçeli: Şeker eksiği değil fazlası mevcuttur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"2023, Cumhuriyetin 100. yılı aynı zamanda Türkiye'nin karar ve kader yılıdır. Bizim kiralık anket şirketlerinden öğreneceğimiz bir şey yok. Sipariş anketler güneşi balçıkla sıvamaya yetmez. Biz Türkiye'nin her yerindeyiz, her noktasındayız.

Ülkemizin üzerinde oynanan oyunları milletimize aktaracağız. Tüm hazırlıklarımız yapıyoruz, işleyen demir pas tutmaz.

Biz 2023 Haziran ayına kadar durmayacağız. Sürekli bir adım önde olmanın gayreti içinde olacağız. Fitnecilerin tuzaklarına katılmayacağız.

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye'ye sığınan Ukraynalı sayısı 60 bini bulmuştur. Savaş demek kıtlık, yokluk, mağduriyet demektir. Meşru bir temele dayanan hiçbir savaşın kazançlı çıkanı olmayacaktır. Her savaşın kaybedeni insani değerlerdir.

Saldırının küresel enerji ve emtia fiyat artışlarını nasıl etkilediği, hayat pahalılığını nasıl artırdığı ortadadır. Gıda ihracatının neredeyse yüzde 25'i Rusyanın tekelinde.

Türkiye'de gıda güvenliğinin tam ve eksiksiz sağlanması şarttır. Bu nedenler ekilebilir tarım arazilerini genişletmek ve çiftçilerini desteklemek zorundayız. Çiftçilerimize sağlanacak devlet desteği, üreticinin yokslluğunu ortadan kaldıran, afetlere karşı koruyan bir anlayışla yapılmalıdır.

Enerji arz güvenliği temin ve takviye edilmelidir. Bizim enerji politikamızın temel amacı, dış bağımlılık azalılarak, yerli enerji kaynaklarının verimli kullanılması, enerjide çeşitlilik ve kaynak güvenliği sağlanmasıdır. Bizim enerjimiz, ekmeğimiz kesinlikle yetecektir.

ŞEKER STOKU TARTIŞMASI

Ayçiçek yağından sonra şeker fiyatlarında yaşanan artışlarının gerçekçi olmadığı açıktır. Şu anda şeker eksiği değil fazlası mevcuttur. Telaşa ve paniğe gerek yoktur. Şeker stoklayan fırsatçıların gözünü hırs bürümüştür.

Ekonomik gerçeklerden uzak fiyat artışları kargaşayı amaçlıyor. O zaman, 2023'e kadar bu karanlık kampanya hız kesmeyecek gıda güvenliğimizi tehdide devam edecektir.

İSTANBUL'DA RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERESİ

Rusya ve Ukrayna arasındaki yüksek tansiyonun tesirini birçok ülkede hissetmiştir. Türkiye iki ülke arasında barışın savunucusudur. Bu tarihi nitelikli görüşmenin şu sıralar başlayacağı açıklanmaktadır. Dileğimiz Putin ve Zelenski'nin İstanbul'da görüşmesinin yüzyüze gerçekleşmesidir. Dünya'nın beklediği çözüme bir adım daha yaklaşıldı. ABD savaştan rahatsız değil, uzamasını istiyor.