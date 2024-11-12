Devlet Bahçeli: Yaptığımız ve söylediğimiz her şeyin arkasındayız

"KÜRT KARDEŞLERİMİZLE KUCAKLAŞACAĞIZ" Hiç kimsenin kararlılıklarını köreltmesine müsade etmeyeceklerinin altını çizen MHP lideri, “Kürt kardeşlerimizle kucaklaşarak, milli kardeşlik hukukunu, Türkiye ’nin düşmeyecek kudret mevzi haline getirmek, geleceğe ve geçmişe sadakat nişanemizdir.” şeklinde konuştu. ABD SEÇİMLERİ MHP liderinin gündeminde Donald Trump’ın zaferiyle sonuçlanan ABD seçimleri de vardı. ABD seçimlerine Türkiye merkezli baktıklarını anlatan Bahçeli, “ABD ile temiz bir sayfa açılmalı. Türkiye ile ABD arasında çözülemeyecek sorun yoktur.” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP ) Genel Başkanı Devlet Bahçeli , “Silah varsa siyaset yoktur.” dedi. Yaptıkları ve söyledikleri her şeyin arsında olduklarını vurgulayan MHP lideri, terörün bitirilmesinin milli bir ülkü olduğunu ifade etti. Oy hesabı yaparak değil, geleceği düşünerek hareket ettiklerini anlatan Bahçeli, “Vatan tehdit altındayken oy ve seçim endişesiyle başımızı kuma gömmek bizim kitabımızda yazmayan alçalma halidir.” dedi.

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları şöyle:

"Siperlerimizden çıkıp, görüş açımızı 360 dereceye ulaştırmalıyız. Nefret, şiddet ve ihanetle teşhis edilmiş hastalıklı bir güruhu önümüzden ayıklamalıyız. Türkiye Yüzyılı’nın hiç sönmeyecek meşalesi altında el ele birleşmeliyiz.

"ORTAK ALFABE TARİHİ BİR ADIMDIR"



2022 yılında başlayan çalışmalar, 2024 yılı Eylül ayında tamamlanmış, 34 harften mürekkep olarak alfabe çerçevesinde uzlaşma sağlanmıştır. Bu gelişme tarihi bir adımdır. Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ortak alfabeye hazır olması, Türk birliğinin müjdesidir.

CHP ELEŞTİRİLERİ

Partisinin içine sürüklendiği çalkantılardan muzdarip olduğunu itiraf eden ve telaşla ülke gündemine döneceklerini açıklayan CHP Genel Başkanı’nın dönüş yolunda uçuruma savrulmamasını, döneyim derken batma tehlikesini yabana atmamasını temenni ederim. Onlar dönsün dursun, dikkat etsinler, fazla dönüş denge kaybına yol açıp düşürebilir.

Dönenlere, demlenenlere, devrilenlere, satanlara, saklananlara, kaçanlara, kaypaklara, korkaklara aldırmadan bizim yolumuz Türk devridir, yolculuğumuz Türk Dünyası ve Türkiye Yüzyılıdır.

İSRAİL’İN GAZZE-LÜBNAN SALDIRILARI



İsrail’in durdurulması, ateşkesin temini ardından iki devletli barış ortamının tezahürü sadece Ortadoğu için değil tamamı için akut bir güvenlik gereğidir. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın da sonlandırılarak müzakere etabına geçilmesi başta Türkiye olmak üzere bütün ülkelerin ortak çıkarınadır.

ABD SEÇİMLERİ

ABD’de yapılan başkanlık seçimi, bu seçimde ikinci defa seçilen Trump’ın ne yapacağı, nasıl bir politika takip edeceği tartışmaların ağırlık merkezindedir. Türkiye’de bazı çevrelerin fil ile eşek arasına sıkışıp kalmaları, Trump’ın seçilmesinden dolayı karalar bağlamaları, Harris’in kaybedeşinden dolayı yas tutacak noktaya gelmeleri garabettir. Biden’ın içimizdeki işbirlikçileriyle dayanışma halinde, sayın Cumhurbaşkanımızı seçimle değiştirip devirme planları şimdi tuzla buz olmuştur.

TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

Biz, ABD’deki seçime Türkiye merkezli bakıyoruz. Kimin kazanıp kaybettiğinden çok ABD-Türkiye ilişkilerinin nasıl bir boyut alacağıyla ilgili analiz yapıyoruz. Trump’ın ilk döneminden farklı bir profil sergilemesi iki ülkenin de hayrınadır. Asıl mesele milli çıkarlarımızdır. Sürekli değişkenlik gösteren, pek çok parametreye bağlı olan ülkeler arası ilişkilerin küresel adalete uygunluğu temel bir kriterdir.

Trump’ın göreve gelir gelmez, İsrail ile Filistin arasında barışı mı yoksa soykırımı mı destekleyeceği, Suriye’den Amerikan askerlerini çekip çekmeyeceğinin yanı sıra, PKK/YPG/PYD terör örgütlerine nasıl bakacağı, Kıbrıs meselesi etrafında uluslararası hukukun yanında durup durmayacağı, ülkemizi isabetli ve hakkaniyetli okuyup okumayacağı belli olacak, bizim de tavrımız bu vesileyle tecelli edecektir.

ABD ile temiz bir sayfa açılmalı. Türkiye ile ABD arasında çözülemeyecek sorun yoktur.



Türkiye dönem dönem sorgulasak da bir NATO üyesidir. Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir ülkedir. Her ülkenin bağımsızlığına, egemenlikle örtüşen çıkarlarına saygımız tamdır. Ancak başka saygıyı başkalarından görmek de en tabii hakkımızdır.