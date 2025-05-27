Devlet Bahçeli: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Her şeyin bir vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır." dedi. Bahçeli, yeni bir kardeşlik yüzyılı geldiğini de söyledi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da Kızılcahamam'da bulunan Ülkücü Şehitler Anıtı'na ziyaret gerçekleştirdi.
Bahçeli'yi burada çok sayıda partili karşıladı. Kurmaylarıyla birlikte alana giriş yapan Bahçeli'ye parti yöneticileri de eşlik etti.
27 Mayıs tarihi "Ülkücü Şehitler" günü olarak anılıyor. Anıtta buluşan partililer, dua edip anıta karanfil bıraktı.
"HER ŞEYİN VAKTİ VARDIR, O VAKİT YAKLAŞMIŞTIR"
Bahçeli daha sonra bir konuşma gerçekleştirmek üzere gazetecilerin karşısına geçti. MHP lideri, "Her şeyin bir vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır. Yeni bir kardeşilk yüzyılı gelmektedir." dedi.
"ŞEHİTLERİMİZİN EMANETLERİ BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE"
Şehitlerin kahramanlığının nesilden nesile aktarılacağını ifade eden Devlet Bahçeli, "Toprağımızda izi olmayanların tohum tohum saçılan emekleri inkar edenlerin bugünlerde maske takıp milliyetçi hareketi suçlaması bilinmelidir ki; şehitlerimizin aziz hatıralarına saygısızlıktır." diye konuştu.
Bahçeli, "Şehitlerimizin kutlu emanetleri başımızın üstünde, kalbimizin derinliklerindedir." ifadelerini kullandı.
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