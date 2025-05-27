Devlet Bahçeli: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir

Bahçeli'yi burada çok sayıda partili karşıladı. Kurmaylarıyla birlikte alana giriş yapan Bahçeli'ye parti yöneticileri de eşlik etti.

"HER ŞEYİN VAKTİ VARDIR, O VAKİT YAKLAŞMIŞTIR"



Bahçeli daha sonra bir konuşma gerçekleştirmek üzere gazetecilerin karşısına geçti. MHP lideri, "Her şeyin bir vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır. Yeni bir kardeşilk yüzyılı gelmektedir." dedi.



"ŞEHİTLERİMİZİN EMANETLERİ BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE"



Şehitlerin kahramanlığının nesilden nesile aktarılacağını ifade eden Devlet Bahçeli, "Toprağımızda izi olmayanların tohum tohum saçılan emekleri inkar edenlerin bugünlerde maske takıp milliyetçi hareketi suçlaması bilinmelidir ki; şehitlerimizin aziz hatıralarına saygısızlıktır." diye konuştu.



Bahçeli, "Şehitlerimizin kutlu emanetleri başımızın üstünde, kalbimizin derinliklerindedir." ifadelerini kullandı.