Devlet daireleri ne zaman açılıyor? Resmi kurumlar ne zaman açılacak?

9 gün sürecek 2024 Kurban Bayramı tatili devam ediyor. Tatil boyunca acil sağlık hizmetleri dışında pek çok kamu hizmeti de verilmedi. Memurların tatil yapması ile kapalı kalan kamu kurumlarının, yeniden ne zaman normal işleyişe geçeceği sorgulanıyor.



RESMİ KURUMLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Kamu çalışanları, 15 Haziran Cumartesi ile 23 Haziran Pazar günleri arasında izinli olacak.



24 Haziran'dan itibaren kamu kurumları normal işleyişlerine dönecek..