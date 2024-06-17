Devlet daireleri ne zaman açılıyor? Resmi kurumlar ne zaman açılacak?

Kurban Bayramı devam ediyor. Resmi bayram tatili geçtiğimiz günlerde başladı. Bayramla birlikte özel kurumların yanı sıra kamu kuruluşları ile il ve ilçe merkezlerinde bulunan resmi daireler de bayram tatiline girdi. Resmi dairelerde işlemleri olan vatandaşlar da bu kurumların hizmet verecekleri tarihi merak ediyor. Peki, devlet daireleri ve resmi kurumlar ne zaman açılacak?

Devlet daireleri ne zaman açılıyor? Resmi kurumlar ne zaman açılacak?

9 gün sürecek 2024 tatili devam ediyor. Tatil boyunca acil sağlık hizmetleri dışında pek çok kamu hizmeti de verilmedi. Memurların tatil yapması ile kapalı kalan kamu kurumlarının, yeniden ne zaman normal işleyişe geçeceği sorgulanıyor.

RESMİ KURUMLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kamu çalışanları, 15 Haziran Cumartesi ile 23 Haziran Pazar günleri arasında izinli olacak.

24 Haziran'dan itibaren kamu kurumları normal işleyişlerine dönecek..

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