Devlet Denetleme Kurulu hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde değişiklik

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Devlet Denetleme Kurulu'nun bazı yetki ve görevleri düzenlendi.



Kararnamedeki düzenlemeye göre Devlet Denetleme Kurulu tarafından denetleme faaliyetine yardımcı olmak üzere denetim mahallinde kurum ve kuruluşların her kademe ve rütbedeki personeli görevlendirilebilecek.



Denetçiler, talebi üzerine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı tarafından görevlendirilecek.



Kararname ile yapılan diğer bir değişiklikle de Kurul Sekreterliğinde çalışacak idari personel Kurul Başkanının talebi üzerine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanınca atanacak veya görevlendirilecek.



Dolu kadrolarda derece değişikliği, boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliği yetkisi de Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanında olacak.

