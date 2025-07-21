"Devlet destekli yatırım" haberlerine dikkat!

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), dijital mecralarda artış gösteren sahte reklam ve yalan haber formatındaki içeriklerle ilgili uyardı.



Tanınmış kişilerin isim ve görselleri izinsiz şekilde kullanılarak “devlet destekli yatırım” ya da “gizli kazanç yöntemi” gibi ifadelerle sahte reklamların yaygınlaştığı belirtildi. Bu içeriklerin hem mağduriyetlere hem de kamu kurumları ile tanınmış kişilerin itibarına zarar verdiği vurgulandı.



SAHTE HABERLERİ TAKLİT EDİYORLAR



İncelemelerde, sahte haber formatında hazırlanan içeriklerin video simgeleri ve haber sitesi benzeri grafik ögeleri kullanılarak profesyonelce üretildiği belirtildi.



Bu yöntemle kullanıcıların tıklama davranışının manipüle edildiği, kimlik ve finansal bilgilerin hedef alındığı kaydedildi.



RESMİ KURUMLARDAN TEYİT



DMM, devlet destekli yatırım ya da yüksek kazanç vaadiyle sunulan içeriklere temkinli yaklaşılması, duyuruların resmi kurumlardan teyit edilmesi istendi.



Şüpheli içeriklerin Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu veya Cumhuriyet savcılıklarına bildirilmesi gerektiği de belirtildi.