Devlet erkanı Anıtkabir'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Atatürk’ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve törende hazır bulunan devlet erkanı daha sonra Misak-ı Millî Kulesi’ne geçti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Anıtkabir özel defterini imzayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:



"Aziz Atatürk, bugün milletçe büyük zaferin 103. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Müstevli emeller taşıyanlar 100 yıl sonra da boş durmuyorlar. Devletimiz kendi güvenliği ve milletimizin huzuru için her türlü önlemi almaktadır. Ruhun şad olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Beştepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek.