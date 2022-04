Devlet Erkanı Ata'nın huzurunda

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıldönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanıyor.



İlk tören TBMM başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirildi. TBMM Başkanı Şentop, Atatürk mozolesine çelenk bıraktı. Ardından Şentop ve devlet erkanı saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.



Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özer, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:



"Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 102'nci yıl dönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusu ve gururunu yaşamak için huzurlarınızdayız. Açıldığı o kutlu andan bugüne dek Gazi Meclisimiz, bağımsızlığımızın ve beraberliğimizin en mühim simgesi olmuştur. Bu müstesna günün bir bayram olarak çocuklarımıza armağan edilmesi, milletimizin mevcudiyet ve istikbalinin gelecek kuşaklara emaneti anlamına gelmektedir. Bizler de üzerimize aldığımız sorumluluğun bilincinde, evlatlarımızı dünyadaki yaşıtlarıyla eşit bir şekilde donatma gayesi ve gayretindeyiz.



Milli mukadderatımızı aydınlık yarınlara ulaştıracak olan çocuklarımızın milli ve manevi değerlerimizi bilen, vatanını, milletini, ailesini canıgönülden seven, milli iradenin gücü ve önemine inanan nesiller olarak yetişmesi çabasındayız. İnsanımıza ve insanlığa hizmeti her zaman fazilet sayan gençlik, sizin emanetinizi taşımaya layık bir nesil olacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim-öğretimlerini, kesintiye uğratmadan devam ettirmiş olmanın ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tekrar okullarımızda yer almanın kararlılığı ve mutluluğu içerisindeyiz. 'Eğitimde fırsat eşitliği' ilkemiz doğrultusunda memleketimizin her köşesindeki evlatlarımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Zatıalinizin tüm dünya çocuklarına armağan ettiği ve milli hakimiyetin yüce Meclisimize verildiği bu anlamlı günü büyük bir gururla kutluyoruz. Ruhunuz şad olsun."