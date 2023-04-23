Devlet erkanı Ata'nın huzurunda

Kurtarıcı, kurucu ve gazi sıfatlarını haiz Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizden aldığı gücü 'önce millet ve vatan' idrakiyle, demokrasi ve cumhuriyet zemininde kararlılıkla devam ettirecektir. Kimsenin zerrece şüphesi olmasın. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 1920'deki kutlu kuruluş gününden bugüne, 103 yıldır aynı ruhla; Misakımilli hedefleri içinde, tek vatan telakkisi ile al bayrağımız altında varlığımızı sürdürmenin teminatı olmaya devam edecektir. Başta şahsınız olmak üzere, Milli Mücadelemizin asil evlatları olan yol arkadaşlarınızı, aziz şühedayı ve ilk Meclisimizin fedakar milletvekillerini, rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun."

MECLİS'TE TÖREN



TBMM'nin açılışının 103. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde de tören düzenlendi.