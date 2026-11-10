Devlet erkanı Ata'nın huzurunda

Cumhurbaşkanı Erdoğan deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk , ebedi aleme irtihalinizin 88'nci sene-i devriyesinde zatı alinizi, silah arkadaşlarınızı, İstiklal Harbi'ni sevk ve idare eden Gazi Meclisi'mizin muhterem üyelerini, vatanımızın ebedi varlık mühürleri olan şehitlerimizi ve milletimiz için ağır bedeller ödeyen gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Bölgemizin ve dünyanın krizlerle boğuştuğu bu zor dönemde Türkiye Cumhuriyeti'ni 86 milyon ferdiyle daha müreffeh bir geleceğe taşımak için tüm imkanlarımızı harekete geçirmiş durumdayız.

Milletimizle hedef ve ülkü birliği içinde şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olan bu cennet vatanı ihya etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."