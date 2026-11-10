Devlet erkanı Ata'nın huzurunda
10.11.2026 08:53
Son Güncelleme: 10.11.2026 09:46
Devlet erkanı Aslanlı Yol'dan yürüdü.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 88'inci yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet protokolü, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anılıyor.
Anıtkabir'deki tören, saat 08.50'de devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı.
Saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.
ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.
Erdoğan burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan deftere şunları yazdı:
"Aziz Atatürk, ebedi aleme irtihalinizin 88'nci sene-i devriyesinde zatı alinizi, silah arkadaşlarınızı, İstiklal Harbi'ni sevk ve idare eden Gazi Meclisi'mizin muhterem üyelerini, vatanımızın ebedi varlık mühürleri olan şehitlerimizi ve milletimiz için ağır bedeller ödeyen gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Bölgemizin ve dünyanın krizlerle boğuştuğu bu zor dönemde Türkiye Cumhuriyeti'ni 86 milyon ferdiyle daha müreffeh bir geleceğe taşımak için tüm imkanlarımızı harekete geçirmiş durumdayız.
Milletimizle hedef ve ülkü birliği içinde şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olan bu cennet vatanı ihya etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."